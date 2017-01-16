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→ В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

18 января 2017 года в Ташкенте во Дворце «Истиклол» при аншлаге прошел концерт по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

До начала концерта прозвучали государственные гимны двух дружественных стран. После чего с приветственной речью выступил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Узбекистане Сунь Лицзе. Глава дипведомства отметил, что Узбекистан и Китай придают важное значение дальнейшему укреплению дружеских связей и плодотворного сотрудничества во всех сферах жизни и деятельности во благо процветания их народов.

Концертную программу вечера составили народные танцы и песни Узбекистана и Китая в исполнении известных артистов этих стран.

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем


фото: С. Савчук-Курбанов
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