В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем
18 января 2017 года в Ташкенте во Дворце «Истиклол» при аншлаге прошел концерт по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
До начала концерта прозвучали государственные гимны двух дружественных стран. После чего с приветственной речью выступил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Узбекистане Сунь Лицзе. Глава дипведомства отметил, что Узбекистан и Китай придают важное значение дальнейшему укреплению дружеских связей и плодотворного сотрудничества во всех сферах жизни и деятельности во благо процветания их народов.
Концертную программу вечера составили народные танцы и песни Узбекистана и Китая в исполнении известных артистов этих стран.
фото: С. Савчук-Курбанов