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→ Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году
Самарканд – это один из самых древних городов на Земле, второй по величине город Узбекистана. Он более 2000 лет был ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке Самарканд стал столицей империи Тамерлана. В каким был этот город в 1930-х годах можно увидеть в этом обзоре.

1. Мавзолей Тамерлана

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Мавзолей Тамерлана и семьи Тимуридов в Самарканде.


2. Базар в Самарканде

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Толпы людей на базаре в Самарканде.


3. Встреча торговцев

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Встреча двух торговцев неподалеку от рынка в центре Самарканда.


4. Уличная торговля

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Крестьянин, торгующий фруктами в центре Самарканда.


5. Дервиш

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Странствующий Дервиш.


6. На окраине города

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Дети, гуляющие одни на окраине города.


7. Отдых после работы

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Крестьяне, отдыхающие после тяжелой работы в городе.


8. Соборная мечеть Тамерлана
Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году


Мечеть Биби-Ханым - архитектурный памятник в Самарканде.


9. Уличная сцена

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

На улицах Самарканда.


10. Намаз

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Полуденная четырёхкратная молитва на территории мечети.


11. Некрополь Шахи-Зинда

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Некрополь Шахи-Зинда в Самарканде.


12. Рисовый базар и разрушенная мечеть

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Рисовый базар и разрушенная мечеть в Самарканде.


13. Поселение в горах

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Поселение далеко в горах Узбекистана.


14. Старая часть города

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

На территории старого Самарканда.


15. Урожай

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Сбор собранного урожая.


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