Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году Самарканд – это один из самых древних городов на Земле, второй по величине город Узбекистана. Он более 2000 лет был ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке Самарканд стал столицей империи Тамерлана. В каким был этот город в 1930-х годах можно увидеть в этом обзоре.
1. Мавзолей Тамерлана
Мавзолей Тамерлана и семьи Тимуридов в Самарканде.
2. Базар в Самарканде
Толпы людей на базаре в Самарканде.
3. Встреча торговцев
Встреча двух торговцев неподалеку от рынка в центре Самарканда.
4. Уличная торговля
Крестьянин, торгующий фруктами в центре Самарканда.
5. Дервиш
Странствующий Дервиш.
6. На окраине города
Дети, гуляющие одни на окраине города.
7. Отдых после работы
Крестьяне, отдыхающие после тяжелой работы в городе.
8. Соборная мечеть Тамерлана
Мечеть Биби-Ханым - архитектурный памятник в Самарканде.
9. Уличная сцена
На улицах Самарканда.
10. Намаз
Полуденная четырёхкратная молитва на территории мечети.
11. Некрополь Шахи-Зинда
Некрополь Шахи-Зинда в Самарканде.
12. Рисовый базар и разрушенная мечеть
Рисовый базар и разрушенная мечеть в Самарканде.
13. Поселение в горах
Поселение далеко в горах Узбекистана.
14. Старая часть города
На территории старого Самарканда.
15. Урожай
Сбор собранного урожая.
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