«Битва корпораций» – докажи свое лидерство!Спорт, как и бизнес – это борьба, амбиции, стремление стать первым и завоевать высшие награды. «Битва корпораций» - это уникальный проект, позволяющий сотрудникам любых компаний сражаться в увлекательных спортивных поединках, доказывать свое лидерство и громко заявлять о себе.
Тимблидинги в стиле «пришел-выпил-закусил-потанцевал» уже давно не в моде. Просто совместного досуга недостаточно для результативного сплочения команды и заряда драйвом. А вот спортивные состязания то, что нужно: и для здоровья полезно, и для коллектива продуктивно.
Неважно, в какой отрасли функционирует ваша компания — банковской, фармацевтической, IT, строительной, медицинской, каждая может принять участие в спортивном баттле и доказать, что в ней трудятся лучшие сотрудники.
В этом году «Битва корпораций» подготовила 6 поединков для тех, кто жаждет драйва и побед.
Открывает сезон 2017 интеллектуальный бой –«шахматное сражение», которое состоится 26 февраля.
Ни одна онлайн-партия не сравнится с реальной игрой. Это особые чувства, когда ты управляешь фигурами и видишь реального соперника, напротив. Да и присутствие шахматных часов навеивает воспоминания о первых шагах по клетчатой доске, которым учил дед.
Приходите на шахматную битву 26 февраля, сразитесь с достойными соперниками, получите интеллектуальный экстаз, и если совсем уж повезет – поставьте мат и получите призы!
Воспользуйтесь корпоративным предложением: приобретайте годовой пакет «Битв» и участвуйте всей компанией в спортивных тимбилдингах. Получайте крутые призы от наших партнеров и освещение в топовых СМИ.
26 февраля – шахматы;
30 апреля – настольный теннис;
25 июня – футбол;
27 августа – велоквест;
29 октября – пейнтбол;
3 декабря – картринг.
Участие для компании во всех битвах на протяжении года стоит — 5 600 000 сумов.
В проекте уже приняли участие такие компании, как NESTLE UZBEKISTAN, Beeline Uzbekistan, Knauf, Home Market, DENA, TPS, Сеть аптек «Таблетка», Дом цветов GOODVEEN, NESCAFE, PMP, Узбекско-Китайский Торговый дом, Huawei Mobile Uzbekistan, China Leasing Group, TechnoPlaza, Comedy.Uz, Murad Buildings, и многие другие.
Звоните и записывайтесь: (90) 372-81-70, (90) 372-80-71
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