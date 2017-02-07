Дехканские базары будут по-прежнему работать без терминалов
С 1 марта предприниматели в сфере розничной торговли и оказания услуг не имеют права работать без терминала. На это направлено Постановление Президента от 15 февраля.
Согласно документу, со следующего месяца все субъекты предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в сфере розничной торговли и оказания платных услуг не имеют права осуществлять свою деятельность без обязательного их оснащения расчётными терминалами, обеспечивающими приём платежей от населения посредством пластиковых карточек.
Однако, как уточнили корреспонденту NUZ.UZ в пресс-службе Государственного налогового комитета, данное требование касается исключительно стационарных торговых точек, то есть торговцы дехканских базаров, по-прежнему, имеют право реализовывать продукцию, не имея терминала.
«Дехканские базары – это торговые ряды. А под действие данного документа попадают только стационарные точки. Это продуктовые и вещевые магазины, в том числе и на базарах, торговые точки и точки Paynet на остановочных комплексах, кафе, закусочные, парикмахерские и т.д.», - прокомментировал пресс-секретарь ГНК Музаффар Назаров.
Центробанку поручено в короткие сроки обеспечить предпринимателей расчетными терминалами, «Узбекэнерго» – бесперебойную подачу электроэнергии, Министерству ИКТ – работу интернета. ГНК совместно с коммерческими банками, Ассоциацией банков и Единым общереспубликанским процессинговым центром в течение 10 дней проведут инвентаризацию объектов торговли и услуг на наличие терминалов.
Кроме того, как пояснили в пресс-службе ГНК, предпринимателей, завышающих цены за безналичный расчет или не установивших в положенные сроки терминал, будет ждать штраф в размере 30 минимальных заработных плат. Пресс-секретарь отметил, что и раньше были штрафные санкции в подобных случаях, однако теперь будет усилена работа с жалобами потребителей.
«В торговых комплексах республики, в том числе и на ташкентской ярмарке техники и электроники «Флэшка» в каждом магазине появились информационные плакаты, где написаны фамилия, имя и номера телефонов (мобильный и рабочий) налогового инспектора, прикрепленного к данному объекту. Если продавцы нарушают права потребителей, то можно обратиться по данному номеру и инспектор на месте решит вопрос», - пояснил Назаров.
Также собеседник отметил, что существует телефон доверия ГНК 244-98-98, по которому можно обратиться и оставить заявление. В течение нескольких дней вопрос будет изучен и заявитель получит ответ в письменном виде.