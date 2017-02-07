В Узбекистане объявил о добровольной ликвидации консорциум иностранных инвесторов
О добровольной ликвидации с 1 января 2017 года объявил консорциум иностранных инвесторов AralSeaOperatingCompany. Он состоял из пяти международных компаний с равными долями: Китайской национальной нефтяной корпорация (CNPC), Корейской национальной нефтяной корпорация (KNOC), LukoilOverseasHoldingLtd (Россия), PETRONAS CarigaliOverseas SDN BHD (Малайзия) и НХК "Узбекнефтегаз". В последние годы в состав консорциума входили Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), LukoilOverseasHoldingLtd (Россия) и НХК "Узбекнефтегаз".
Консорциум инвесторов AralSeaOperatingCompany был создан в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2006 года "О проведении геологического изучения узбекской части Аральского моря с последующей разработкой вновь открываемых месторождений углеводородов на условиях Соглашения о разделе продукции". 21 февраля 2007 года СП "AralSeaOperatingCompany" ООО зарегистрировано Министерством юстиции в качестве юридического лица – оператора проекта.
Как отмечено на сайте оператора, сейсморазведочные работы 2D в объеме около 3000 погонных километра, проведённые в период с 2007 по 2009 годы в сложных климатических условиях, а также при отсутствии инфраструктуры, выявили несколько перспективных объектов - Западный Арал, Северо-западный Арал, Дуана, Ак-Тепе, Денгиз, Киндерлинское и Кассарминское поднятия. На структуре "Западный Арал" весной 2010г. в результате бурения первой поисковой скважины открыто месторождение газа с подсчитанными запасами ориентировочно 9,1 млрд. кубических метров по категории С1+С2. Бурение в 2012г. оценочной скважины WA-2A подтвердило газоносность среднеюрских отложений. Кроме того, в верхней юре скважиной была открыта залежь нефти.
По результатам работ, проведенных в период основной стадии и учитывая перспективность и потенциал региона, а также в целях более углубленного геологического исследования месторождения Западный Арал и прилегающих геологических структур было решено провести сейсморазведочные работы методом 3D с целью открытия новых месторождений и для оценки запасов углеводородов на уже выявленных, а также бурение скважин с минимальным объемом финансирования в размере $30млн.
Программа дальнейших работ по проекту одобрена Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2013г."О дополнительных мерах по дальнейшей реализации СРП в отношении узбекской части Аральского моря".
(CNPC), LukoilOverseasHoldingLtd и НХК "Узбекнефтегаз" протоколом от 26 декабря 2016 приняли решение о добровольной ликвидации СП "AralSeaOperatingCompany" с 1 января 2017 года, говорится в сообщении.
В. НОВИКОВ