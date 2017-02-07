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В Ташкенте презентован проект ЕС по укреплению транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии

В Ташкенте презентован проект ЕС по укреплению транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии


По сообщению Торгово-Промышленной палаты, проект Европейского Союза по укреплению транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии реализуется Центром предпринимательства и управленческого развития (Болгария) в партнерстве с Торгово-промышленной палатой и Ассоциацией по развитию бизнес логистики (Узбекистан), Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Туркменистана и Ассоциацией стивидорных компаний Латвии.

Проект финансируется Комиссией Европейского Союза и будет осуществлён на территории Узбекистана и Туркменистана. Продолжительность проекта составляет 36 месяцев (2017 – 2019 годы). Основной целью проекта является поддержка предпринимательства в Узбекистане и Туркменистане, отмечено в сообщении. Бизнес-ассоциациям двух стран и предприятиям малого бизнеса и частного предпринимательства будет оказана поддержка в организации логистических цепей поставок, хранении и распределении товаров, создании рабочих мест и обучении персонала.

К основным ожидаемым результатам реализации проекта отнесены:

повышение инновационного управленческого опыта и совершенствование знаний и компетенции по поддержке предпринимательства целевых бизнес-ассоциаций для содействия развитию транспортно-логистического бизнеса;

приобретение основных менеджерских навыков для успешного ведения бизнеса и ознакомление с лучшими предпринимательскими практиками в сфере МСБ и практическим опытом стран ЕС;

повышение знаний бизнес-ассоциаций в сфере экспорта и торгового потенциала МСБ;

развитие институционального партнерства между бизнес-ассоциациями ЕС и Центральной Азии для содействия устойчивому развитию транспортного сектора и логистических практик.

В. НОВИКОВ
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