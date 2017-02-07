В Узбекистане усовершенствуют систему управления дорожным хозяйством
14 февраля 2017 года Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожным хозяйством».
Заниматься его осуществлением будет Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, созданный на базе упразднённой ГАК «Узавтойул».
Главными задачами комитета станут проведение единой технической политики в области автомобильных дорог, а также разработка и реализация государственных программ их развития. Предстоит сформировать международные транзитные коридоры, комплексно решить вопросы финансирования, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автотрасс.
Также комитет будет следить за состоянием уже существующих дорог, заниматься исследованиями и внедрением новых технологий, подготовкой и повышением квалификации кадров.
Кроме того, при Кабинете Министров Республики Узбекистан будет создана Государственная инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ. Она будет не только следить за соблюдением строительных нормативов, но и участвовать в процессе приёма в эксплуатацию новых дорожных объектов. На комиссию также возложены усовершенствование нормативной документации, стандартизация и сертификация дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций.
Согласно Указу, Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов переходит в ведение Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Анна Ним.