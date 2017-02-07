В Наманганской области открыли пять фармацевтических предприятий
В Наманганской области сделаны первые шаги по созданию в перспективе в регионе солидных фармацевтических предприятий.
В пяти специально отобранных аптеках системы АО «Дори-дармон» Нарынского, Папского, Мингбулакского, Касансайского и Чустского районов начали работать цеха по упаковке препаратов из лекарственных трав, произрастающих в регионе.
Эти цеха получили лицензии Министерства здравоохранения на право упаковки и оптовой торговли сырьём лекарственных трав, причем особое внимание уделено соблюдению санитарных норм и правил.
Все пять цехов оснащены современным импортным оборудованием по упаковке полуфабрикатов, но они отличаются профилю. Так, в Папском районе работает линия по выпуску высушенных лекарственных трав в картонных коробочках ёмкостью от 5 до 500 г, Чустском районе – в двухграммовых пакетиках, в остальных же цехах продукция фасуется в 700-граммовых пакетиках. Это весьма востребованные медиками лекарственные травы ромашка, зверобой, шиповник и другие.
Поставщиками для новых цехов стали местные государственные лесные хозяйства области – имени Абу Али Ибн Сино, «Наманган», «Урта Орол» и «Косонсой».
И. РЕШЕТНИКОВ,
Наманган.