Чиновников обязали контролировать цены на товары и услуги
Министерствами экономики и финансов совместно с Центробанком будет осуществляться ежеквартальный мониторинг за состоянием макроэкономических показателей, особенно валютного рынка.
Как отметил начальник управления Минэкономики Дилшод Абдуазизов в интервью УзА, сегодня одним из важных вопросов, волнующих народ, является обеспечение устойчивости национальной валюты и цен на внутреннем рынке. Впредь Минэкономики, Минфин и Центробанк будут заниматься мониторингом состояния макроэкономических показателей, особенно валютного рынка. При необходимости будут составляться аналитические сводки, что будет способствовать повышению стабильности национальной валюты и цен на внутреннем рынке, сохранению макроэкономического баланса и обеспечению высоких темпов экономического роста.
Кроме того, по словам чиновника, будут последовательно продолжены институциональные и структурные преобразования, направленные на сокращение присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства. На основе конкретных механизмов будут реализовываться реформы по комплексному и сбалансированному развитию регионов, районов и городов, оптимальному и эффективному использованию их потенциала.