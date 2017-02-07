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Чиновников обязали контролировать цены на товары и услуги

Чиновников обязали контролировать цены на товары и услуги

Министерствами экономики и финансов совместно с Центробанком будет осуществляться ежеквартальный мониторинг за состоянием макроэкономических показателей, особенно валютного рынка.

Как отметил начальник управления Минэкономики Дилшод Абдуазизов в интервью УзА, сегодня одним из важных вопросов, волнующих народ, является обеспечение устойчивости национальной валюты и цен на внутреннем рынке. Впредь Минэкономики, Минфин и Центробанк будут заниматься мониторингом состояния макроэкономических показателей, особенно валютного рынка. При необходимости будут составляться аналитические сводки, что будет способствовать повышению стабильности национальной валюты и цен на внутреннем рынке, сохранению макроэкономического баланса и обеспечению высоких темпов экономического роста.

«Также предусмотрено усовершенствовать методику наблюдения за изменениями потребительских цен на товары и услуги при выявлении уровня инфляции. Повышение ответственности за установление искусственно завышенных цен при безналичной реализации товаров и услуг позволит внедрить рыночные механизмы ценообразования на внутреннем рынке. Запланировано поэтапно сокращать практику декларирования цен на продукцию, работы и услуги и полностью отменить ее в 2020 году», - заявил Абдуазизов.


Кроме того, по словам чиновника, будут последовательно продолжены институциональные и структурные преобразования, направленные на сокращение присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства. На основе конкретных механизмов будут реализовываться реформы по комплексному и сбалансированному развитию регионов, районов и городов, оптимальному и эффективному использованию их потенциала.
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