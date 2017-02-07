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В перечень стратегических компаний включены еще три коммерческих банка Узбекистана

В перечень стратегических компаний включены еще три коммерческих банка Узбекистана


Как следует из постановления Кабинета Министров Узбекистана от 6 февраля 2017 года, в перечень стратегических компаний включены еще три коммерческих банка – «Асака», «Ипотека банк» и «Узпромстройбанк». Они отнесены к акционерным обществам, действующим в сфере производства и первичной переработки стратегического сырья, а также к субъектам естественных монополий и поставщикам социально значимых товаров и услуг по регулируемым ценам.

На такие компании не распространяется требование о необходимости привлечения в уставный капитал не менее 15% иностранных инвестиций.
Акционерно коммерческие банки «Асака», «Ипотека банк» и «Узпромстройбанк» с нынешнего года добавились к состоящему в этом перечне Народному банку.

Как сообщалось ранее со ссылкой на постановление Президента Узбекистана от 16 мая 2016 года «О мерах по дальнейшему расширению торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества с Республикой Корея» 15% уставного капитала Узпромстройбанка ( $63,6 млн) и банка «Асака» ( $58 млн) в 2016-2017 годах приобретут южнокорейские инвесторы.

Договоренности и соглашения по реализации корейским инвесторам доли государства и органов хозяйственного управления (хозяйственных объединений в форме АО) в уставных капиталах акционерных обществ республики были достигнуты на узбекско-корейском бизнес-форуме 27-29 апреля 2016 года в г. Сеуле.

В рамках правительственного постановления до конца 2017 года иностранные инвестиции в уставный капитал обязаны привлечь два акционерно коммерческих банка – «Алока-банк» и «Турон-банк».

По данным Центрального банка, в настоящее время в Узбекистане действуют 27 коммерческих банков, в том числе три государственных, пять — с участием иностранного капитала, 11 акционерных и восемь частных.

К числу банков с участием иностранного капитала относятся акционерно-коммерческие банки «Савдогар» и «Хамкорбанк», акционерные общества «КДБ Банк Узбекистан» и УТ-банк (UzbekistanTurkishbank), дочерний банк «Садерат» Ирана.

В. НОВИКОВ
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