→ В Узбекистане дебетные пластиковые карты станут кредитными

В Узбекистане дебетные пластиковые карты станут кредитнымиПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития в республике системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек».
Согласно документу, таможенные льготы предприятиям, производящим пластиковые карты и платежные терминалы будут продлены до 1 января 2020 года.
Центральному банку Республики Узбекистан и коммерческим банкам совместно с Ассоциацией банков Узбекистана поручено обеспечить внедрение разнообразных кредитных продуктов на основе использования пластиковых карточек для приобретения товаров (работ, услуг), предназначенных для потребительских нужд.
Предусмотрено также расширение практики внедрения совместно с торгово-сервисными организациями разнообразных бонусных, дисконтных и поощрительных программ, направленных на стимулирование и повышение заинтересованности пользователей пластиковых карточек в их использовании.