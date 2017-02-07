Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ В Узбекистане дебетные пластиковые карты станут кредитными

В Узбекистане дебетные пластиковые карты станут кредитными

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития в республике системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек».

В Узбекистане дебетные пластиковые карты станут кредитными

Согласно документу, таможенные льготы предприятиям, производящим пластиковые карты и платежные терминалы будут продлены до 1 января 2020 года.

Центральному банку Республики Узбекистан и коммерческим банкам совместно с Ассоциацией банков Узбекистана поручено обеспечить внедрение разнообразных кредитных продуктов на основе использования пластиковых карточек для приобретения товаров (работ, услуг), предназначенных для потребительских нужд.

Предусмотрено также расширение практики внедрения совместно с торгово-сервисными организациями разнообразных бонусных, дисконтных и поощрительных программ, направленных на стимулирование и повышение заинтересованности пользователей пластиковых карточек в их использовании.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В Узбекистане возмущены несправедливой "травлей" честных врачей

В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

Министр здравоохранения: «Хотите дать суюнчи – отдайте деньги нуждающимся»

С 11 по 23 февраля перекресток улиц Мукими и Бунёдкор будет закрыт для движения транспорта

Похожие статьи
LCN