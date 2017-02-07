→ В Узбекистане внесли изменения в систему государственной регистрации бизнеса

В Узбекистане внесли изменения в систему государственной регистрации бизнесаСовместный проект Торгово-промышленной палаты Узбекистана и ПРООН «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)», принявший участие в подготовке Правительственного решения, рассказывает о том, что изменится с введением нового механизма регистрации бизнеса.
Согласно Правительственному решению от 9 февраля 2017 года № 66о мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года №ПП–2646, направленного на совершенствование системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, установлен концептуально новый порядок регистрации субъектов предпринимательства – юридических и физических лиц.
Итак, с апреля 2017 года вносятся изменения, а также признаются утратившими силу 62 нормативно-правовых акта, регулирующих процедуру государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства путем утверждения единого документа, детально раскрывающего механизм регистрации бизнеса.
С февраля центры «одно окно» определены единым регистрирующим органом для всех субъектов предпринимательства, за исключением банков и кредитных бюро. Функции Государственного комитета по статистике по резервированию фирменного наименования, Государственного налогового комитета по регистрации индивидуальных предпринимателей, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, а также Министерства юстиции по регистрации предприятий с иностранными инвестициями, страховщиков и страховых брокеров, аудиторских организаций, организаций налоговых консультантов, бирж, ломбардов, инвестиционных фондов, рынков и иных субъектов предпринимательства передаются 194 центрам «одно окно».
С апреля 2017 года регистрация бизнеса будет осуществляться в режиме реального времени в течение 30 минут с момента направления заявления, за исключением двух случаев – увеличения уставного фонда и перехода доли (вклада) учредителей, регистрация которых будет осуществляться в течение 16 рабочих часов.
Заявление на государственную регистрацию, а также перерегистрацию бизнеса можно будет подавать одним из двух способов – через автоматизированную систему регистрации, функционирующую в режиме 24/7, интегрированную в my.gov.uz, либо в случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет – обратившись по месту регистрации явочно в центры «одно окно», функционирующих во всех районах и городах республики с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерывов на обед.
При регистрации юридического лица (коммерческой организации) количество представляемых документов сокращено с 6 до 2, т.е. необходимы только заявление и учредительные документы (за исключением случаев слияния, разделения и выделения, при которых необходимо также представить отсканированный передаточный акт или разделительный баланс), для индивидуальных предпринимателей (ИП) количество необходимых документовсокращено с 7 до 1, т.е. необходимо будет представить только заявление.
Важно отметить, что процедура регистрации через Единый портал – my.gov.uz, посредством автоматизированной системы, имеет ряд преимуществ по сравнению с явочным обращением. В частности, во-первых, отсутствует необходимость представления в регистрирующий орган оригиналов документов в бумажной форме, что освобождает заявителей от необходимости физического посещения регистрирующего органа, а также кассы банка для оплаты государственной пошлины за регистрацию, что также снижает косвенные расходы заявителей, во-вторых, ставка государственной пошлины за регистрацию, включая перерегистрацию бизнеса, при подаче документов через Интернет, установлена в два раза ниже, чем в случае явочного обращения, в-третьих, начать, приостановить или возобновить оформление и подачу документовдля регистрации бизнеса можно в любое удобное для заявителя время.
Важное удобство – запрос на регистрацию будет заполняться онлайн преимущественно путем выбора заявителем сведений из выпадающего меню, включая автоматическую проверку выбираемого фирменного наименования, что исключит неточности,стандартизирует представляемые данные и упростит их обработку. Также, для регистрации бизнеса не требуется подписание документов электронной цифровой подписью, при этом гражданам Узбекистана необходимо удаленно зарегистрироваться на Едином портале одним из указанных внем способов.По желанию заявителей можно использовать типовые формы учредительных документов, которые автоматизированная система генерируют исходя из сведений, указываемых в заявлении либо приложить к заявлению отсканированные учредительные документы, подготовленные заявителем самостоятельно. Впервые становится возможным оплачивать государственные пошлины через действующие в республике электронные платежные системы, при этом с заявителя будет удерживаться 1% от установленной ставки государственной пошлины.
Индивидуальные предприниматели (ИП) смогут подавать заявления о временном приостановлении или возобновлении своей деятельности через автоматизированную систему, что содействует упорядочению и снижению рисков ИП, связанных с неуплатой налогов. Субъект предпринимательства сможет единовременно уведомлять все соответствующие уполномоченные государственные органы, включая лицензирующие и т.п. посредством автоматизированной системы об изменении его адреса (места нахождения, места жительства), что исключит необходимость направления отдельных уведомлений государственным органам. Также, отменяется требование о публикации в печатных средствах массовой информации сообщения о реорганизации, которое достаточно будет опубликовать на Едином портале для ознакомления кредиторов, что также снижает издержки предпринимателей.
Установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации бизнеса. Так, в ходе заполнения запроса на регистрацию указываемые сведения автоматически проверяются по соответствующим базам данных автоматизированной системой.
Упраздняется практика выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица и ИП в бумажной форме на специальных бланках, а также их дубликатов, что снижает ежегодные расходы регистрирующих органов на их изготовление. Предприниматели смогут распечатывать в любом количестве и в любое время как свидетельство о регистрации, так и учредительные документы. Таким образом создан механизм, при котором государственные органы будут получать доступ, через Репозиторий электронных документов на Едином портале, к свидетельству о регистрации, а также с согласия предпринимателя, к учредительным документам посредством автоматизированной системы без их затребования у предпринимателя, в т.ч.при выдачи лицензий, документов разрешительного характера, открытия банковского счета и оказании других государственных услуг.
Все электронные документы, связанные с регистрацией бизнеса, а также гиперссылки на отсканированные документы, содержащиеся в автоматизированной системе будут храниться в репозитории электронных документов с учетом обеспечения информационной безопасности и удобства доступа к ним.
Субъекту предпринимательства предоставлено право посредством возможностей Системы получать информацию о случаях запроса государственными органами в отношении касающихся него документов или сведений, кроме случаев, когда доступ субъекта предпринимательства к такой информации ограничен в соответствии с законодательством.
Важным является повышение прозрачности и доступности актуальных данных, содержащихся в Едином государственном реестре субъектов предпринимательства (ЕГРСП), ведение которого будет осуществляться централизованно в электронном виде. Установлен минимальный объем сведений, которые будут размещаться на Едином портале и ежечасно обновляется по мере их изменения. Так, общедоступной будет следующая информация о юридических лицах: наименование, ИНН, статус (действующее, в процессе ликвидации, прекратившее деятельность), организационно-правовая форма, форма собственности, размере уставного фонда, сведения о ценных бумагах, адрес и прочее, а в части ИП: имя, фамилия, ИНН, виды осуществляемой деятельности, пол и прочее.
В целях исключения расхождения регистрационных сведений установлены правила определения их преимущественной силы. Так, при расхождении сведений учредительных документов, преимущественную силу имеют документы, хранящиеся в регистрирующем органе. При расхождении сведений в учредительных документах и записях в ЕГРСП, преимущественную силу имеют записи в ЕГРСП. При расхождении записей в ЕГРСП и реестрах, ведение которых осуществляется до 1 апреля 2017 года, записи в ЕГРСП имеют преимущественную силу. Устранение расхождения регистрационных сведений осуществляется самим субъектом предпринимательства путем внесения изменений или дополнений, вносимых в учредительные документы.
Наряду с этим, вопросы взаимодействия, обмена данными, их сверка и прочее между регистрирующими и уполномоченными органами выведены в отдельный документ, что создает дополнительные удобства и для работников соответствующих государственных органов, и для субъектов предпринимательства – исключая необходимость изучения внутренних процедур, не относящихся к предпринимателям.
В целом реализация комплексных мер, направленных на реформирование системы регистрации бизнеса, предусмотренных в решении Президента Республики Узбекистан, существенно повышает доступность, прозрачность и качество государственной услуги – «регистрации бизнеса».
Отметим, что Стратегией действий по развитию Узбекистана на 2017-2021гг., утвержденной Указом Президента Узбекистана от 07.02.2017г. поставлена задача по обеспечению повышения международного рейтинга страны в исследовании Всемирного банка «Doing Business». Так, по оценкам экспертов совместного проекта «Бизнес-форум Узбекистана (фаза 3)», новый механизм регистрации предприятий положительно отразится в очередном исследовании Всемирного Банка«DoingBusiness-2018» по индикатору «регистрация бизнеса».
В соответствии с методикой БВ, регистрация бизнеса согласно новому порядку будет осуществляться в две процедуры (первая – регистрация в режиме реального времени, с автоматизацией всех регистрационных и учетных процедур, вторая – открытие банковского счета, с сокращением представляемых документов на бумажных носителях). Процесс открытия предприятия, с учетом всех формальностей, связанных с началом ведения бизнеса (сюда входит резервирование фирменного наименования, уплата государственной пошлины за регистрацию, получение свидетельства о регистрации и зарегистрированных учредительных документов, изготовление печати, постановка на учет в налоговых органах, органах статистики и Народном банке, а также открытие расчетного счета в банке), будет занимать менее одного дня.
Напомним, количество зарегистрированных юридических лиц (без дехканских и фермерских хозяйств) на 1 января 2017 г. составило 285,3 тыс. единиц, из них действующих – 268,4 тыс. или 94,1% от общего количества зарегистрированных юридических лиц.
По итогам 2016 г. вновь зарегистрировано 32,7 тыс. предприятий и организаций, в том числе 31,7 тыс. – субъектов малого бизнеса.
Значительное количество вновь созданных предприятий и организаций приходится на г. Ташкент (23,7% от всех зарегистрированных по республике), Ташкентскую (9,1%), Ферганскую (8,0%) и Самаркандскую (7,3%) области.