→ В Сурхандарье создаются животноводческий и птицеводческий комплексы

В Сурхандарье создаются животноводческий и птицеводческий комплексыПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, пребывающий в Сурхандарьинском вилояте, ознакомился с рядом новых проектов сельского хозяйства.
Мирзиёев ознакомился с деятельностью агрофирмы Gold Agro Fresh в Термезском районе, сообщает Уза.
Современная теплица агрофирмы Gold Agro Fresh - один из перспективных проектов по выращиванию и экспорту овощной продукции. Теплица предприятия стоимостью 35 миллионов долларов США позволит экспортировать продукцию на 30 миллионов долларов в год и создать тысячу рабочих мест. В настоящее время в 15 блоках на 20 гектарах выращиваются пользующиеся большим спросом сорта помидоров, цветной капусты, броколли, рукколы и мяты.
После запуска всех 70 блоков площадь теплицы составит более 100 гектаров. Кроме того, на 434 гектарах намечено посадить сезонные культуры, с них экспортировать продукцию на 23 миллиона долларов, обеспечить работой 2100 человек, а в будущем разбить интенсивный сад на 100 гектарах.
Президент нашей страны отметил необходимость расширения видов выращиваемой здесь продукции, налаживания выращивания граната на пяти тысячах гектарах, лимона - на пяти тысячах гектарах, посредством этого - увеличить доходы населения.
Глава нашего государства здесь же ознакомился с перспективными проектами в таких отраслях, как плодоовощеводство, птицеводство, животноводство.
Согласно проекту строящегося в Ангорском районе ООО “Angor Gold Fruits”, которое будет заниматься выращиванием, хранением и переработкой плодоовощной продукции, предусмотрено создание на 530 гектарах интенсивного сада, хладохранилища вместимостью до 3 тысяч тонн фруктов и овощей.
Планируемое к строительству в Джаркурганском районе ООО “Фабулло строй сервис” также специализируется на выращивании, хранении и переработке плодоовощной продукции.
В результате реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест. В современной теплице намечается выращивать 600 тонн плодоовощной и бахчевой продукции. А на морозильном складе вместимостью 2 тысячи тонн будет поэтапно храниться 6 тысяч тонн продукции. Здесь будет установлено сушильное оборудование для переработки 8 тысяч тонн продукции в год.
Президент нашей страны дал указания по повышению эффективности проводимой работы, севу и переработке нетрадиционных, пользующихся большим спросом видов фруктов и овощей, расширению экспорта.
В Кызырыкском районе Народным банком возводится современный животноводческий комплекс, где будут содержаться две тысячи голов крупного рогатого скота. В создаваемом на площади в 762 гектара животноводческом комплексе стоимостью 11,5 миллиарда сумов будет заготавливаться 4 тысячи тонн молока, 200 тонн мяса в год. На предприятии, которое будет оснащено современным оборудованием на 2,5 миллиарда сумов, будет трудоустроено более ста человек.
Президент нашей страны подчеркнул необходимость организации рядом с животноводческими комплексами агрофирм по переработке, заготовке и экспорту конкурентоспособной мясо-молочной продукции.
В Музрабадском районе создается птицеводческий комплекс. В этом комплексе проектной стоимостью 5,5 миллиона долларов предусматривается заготовка в год 59,1 миллиона штук яиц, 198 тонн диетического мяса, выведение 1,4 миллиона цыплят, создание 100 рабочих мест.
Общая площадь птицеводческого комплекса, задействование которого намечается на сентябрь текущего года, составляет 15 гектаров, из них на 2,5 гектара разместятся производственные корпуса.
Были даны указания по поставке людям цыплят и корма, повышению благосостояния семей.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами предприятия по переработке тонковолокнистого хлопка в акционерном обществе "Шеробод пахта тозалаш", разработками по борьбе с сельхозвредителями, плантаций по выращиванию лимонов и фисташек.