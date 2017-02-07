Железнодорожная компания Узбекистана почти на треть увеличит уставный капитал
АО «Узбекистонтемирйуллари» увеличит уставный капитал на 163,9 млрдсумов путем выпуска более 381 млн акций номиналом 430 сумов.
Как отмечено в сообщении компании, акции размещаются по закрытой подписке в счёт увеличения государственной доли. Акции общества являются собственностью государства и не подлежат продаже или иному отчуждению.
В 2016 году уставный фонд железнодорожной компании превышал 596, 1 млрдсумов. По официальным данным, АО «Узбекистонтемирйуллари» по размеру уставного капитала входит в четверку крупнейших акционерных обществ Узбекистана – после АО «Узбекэнерго» ( около 8,6 трлнсумов) , НХК «Узбекнефтгаз» (4,22 трлн.сумов) и АО «Узстройматериалы» ( около 1 трлн сумов).
Как уже сообщалось, в 2016 году АО «Узбекистонтемирйуллари» решением правительства был передан Ташкентский метрополитен. До этого количество зависимых хозяйственных обществ в составе железнодорожной компании составляло 11.
АО «Узбекистонтемирйуллари» владеет 98% акций «Узтемирйулйулувчи» (Узжелдорпасс), 90% - Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов, Узжелдорконтейнера и Узремвагона. Ей принадлежат 51% акций АО «Йулрефтранс», 61,92% - «Узэлектротерм» (Наманганская область), 95,4% - «Урганч экскаватор» (Хорезмская область), 81,52% акций бывшего авиастроительного завода и 96,07% - АО «Эйвалекмахсустемир бетон» (Ахангаранский район Ташкентской области). Доля АО «Узбекистонтемирйуллари» в самаркандском «Граните» составляет 51%, ташкентском АО «Мехмост» - 72%.
В настоящее время, по данным компании, эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 6500 км (в 2015 году- 4201,1 км). Количество работающих в железнодорожной компании увеличилось до 75 тысяч человек (в 2015 году - 70 тысяч человек).
В. НОВИКОВ