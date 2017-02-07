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Железнодорожная компания Узбекистана почти на треть увеличит уставный капитал

Железнодорожная компания Узбекистана почти на треть увеличит уставный капитал


АО «Узбекистонтемирйуллари» увеличит уставный капитал на 163,9 млрдсумов путем выпуска более 381 млн акций номиналом 430 сумов.
Как отмечено в сообщении компании, акции размещаются по закрытой подписке в счёт увеличения государственной доли. Акции общества являются собственностью государства и не подлежат продаже или иному отчуждению.

В 2016 году уставный фонд железнодорожной компании превышал 596, 1 млрдсумов. По официальным данным, АО «Узбекистонтемирйуллари» по размеру уставного капитала входит в четверку крупнейших акционерных обществ Узбекистана – после АО «Узбекэнерго» ( около 8,6 трлнсумов) , НХК «Узбекнефтгаз» (4,22 трлн.сумов) и АО «Узстройматериалы» ( около 1 трлн сумов).

Как уже сообщалось, в 2016 году АО «Узбекистонтемирйуллари» решением правительства был передан Ташкентский метрополитен. До этого количество зависимых хозяйственных обществ в составе железнодорожной компании составляло 11.

АО «Узбекистонтемирйуллари» владеет 98% акций «Узтемирйулйулувчи» (Узжелдорпасс), 90% - Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов, Узжелдорконтейнера и Узремвагона. Ей принадлежат 51% акций АО «Йулрефтранс», 61,92% - «Узэлектротерм» (Наманганская область), 95,4% - «Урганч экскаватор» (Хорезмская область), 81,52% акций бывшего авиастроительного завода и 96,07% - АО «Эйвалекмахсустемир бетон» (Ахангаранский район Ташкентской области). Доля АО «Узбекистонтемирйуллари» в самаркандском «Граните» составляет 51%, ташкентском АО «Мехмост» - 72%.

В настоящее время, по данным компании, эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 6500 км (в 2015 году- 4201,1 км). Количество работающих в железнодорожной компании увеличилось до 75 тысяч человек (в 2015 году - 70 тысяч человек).

В. НОВИКОВ
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