Кондитеры пищевого холдинга Узбекистана в 2016 году экспортировали продукции на $2,5 млн
Кондитеры ХК «Узбекозиковкатхолдинг» в 2016 году экспортировали продукции на $2,5 млн с приростом почти 40% к показателю 2015 года. Как отмечено в сообщении компании, в экспортную программу включились 13 кондитерских предприятий.
Экспортные поставки выросли, несмотря на повышение средней оптовой цены кондитерских изделий на 40.6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост цен обусловлен повышением цены на сахар(10,5%) и изменения структуры производимой продукции в сторону увеличения доли сахаристых кондитерских изделий, отмечено в сообщении.
За 2016 год проектом производства предусматривалось произвести 17 500 тонн кондитерских изделий и пищевкусовой продукции на сумму около 72 млрд. сумов. Фактический объем производства кондитерских изделий и хлебопекарных дрожжей составил соответственно 20 688 тонн и 1 575 тонн соответственно на 110, 9 млрд. и 7,2млрд сумов.
В информации отмечается, что рост объемов производства достигнут, несмотря на ряд субъективных факторов, связанных с выделением и выборкой основных видов сырья – сахара и муки. В прошлом году объем выделенного сахара на промпереработку составил 66.4 %, муки 62.7% от заявленного количества из-за отсутствия необходимых ресурсов.
По этой причине в прошлом году на рынки республики недопоставлено кондитерских изделий на сумму около 33 млрд. сумов (в пересчете на вафли), отмечено в информации.
В. НОВИКОВ