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ЕБРР поможет развитию малого и среднего бизнеса в Узбекистане

6 февраля 2017 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой, сообщает ИА "Жахон".

ЕБРР поможет развитию малого и среднего бизнеса в Узбекистане

В интервью агентству Наталья Ханженкова отметила, что в настоящее время совместно с узбекской стороной ЕБРР намечает ключевые приоритеты взаимодействия. На основе консультаций с правительством республики будут обозначены конкретные сферы узбекской экономики, в которые ЕБРР, исходя из своих возможностей, мог бы инвестировать финансовые средства. В частности, на данном этапе приоритетными областями представляются поддержка малого и среднего бизнеса, улучшение деловой среды в стране и другие вопросы.

"Особо хотелось бы отметить, что мы не намерены ограничиваться традиционными отраслями экономики, а искать новые, инновационные направления. Дальнейшему расширению и углублению нашего партнерства будет служить предстоящий визит в Ташкент президента ЕБРР Сумы Чакрабарти", - сказала Ханженкова.

Она также подчеркнула, что ЕБРР нацелен на долгосрочное сотрудничество с Узбекистаном в сферах, представляющих взаимный интерес.
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