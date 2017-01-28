→ ЕБРР поможет развитию малого и среднего бизнеса в Узбекистане

ЕБРР поможет развитию малого и среднего бизнеса в Узбекистане6 февраля 2017 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой, сообщает ИА "Жахон".
В интервью агентству Наталья Ханженкова отметила, что в настоящее время совместно с узбекской стороной ЕБРР намечает ключевые приоритеты взаимодействия. На основе консультаций с правительством республики будут обозначены конкретные сферы узбекской экономики, в которые ЕБРР, исходя из своих возможностей, мог бы инвестировать финансовые средства. В частности, на данном этапе приоритетными областями представляются поддержка малого и среднего бизнеса, улучшение деловой среды в стране и другие вопросы.
"Особо хотелось бы отметить, что мы не намерены ограничиваться традиционными отраслями экономики, а искать новые, инновационные направления. Дальнейшему расширению и углублению нашего партнерства будет служить предстоящий визит в Ташкент президента ЕБРР Сумы Чакрабарти", - сказала Ханженкова.
Она также подчеркнула, что ЕБРР нацелен на долгосрочное сотрудничество с Узбекистаном в сферах, представляющих взаимный интерес.