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В Узбекистане запущено производство уникального стройматериала

В Узбекистане запущено производство уникального стройматериала

В Госкомитете по архитектуре и строительству прошла презентация нового для Узбекистана строительного материала – «пластичное покрытие» (flexible stone).

Производство запущено в январе текущего года. На первом этапе мощности предприятия небольшие – порядка 1 – 2 тысяч квадратных метров готовой продукции в месяц. Однако, по словам представителей отечественного предприятия Tezintom, к концу года они планируют в разы увеличить количество производимой продукции. Мотивируют это тем, что сегодня на рынке нет аналогов их «пластичному покрытию».

«Материал прост в монтаже: с помощью специального клея он легко «садится» на любую поверхность и может принимать любые экстремальные формы. Кроме того, он выдерживает высокие перепады температур (от -30 до +600 градусов), отлично пропускает влагу и ультрафиолет, и что самое главное очень долговечен», - рассказал начальник производства Владислав Синченко.

Производится он по немецкой технологии из натуральной каменной крошки и стекловолокна. По словам производителей, данный материал может использоваться как для внутренних, так и для внешних работ, он легко принимает любые формы. Им можно отделывать фасады зданий, заборы, камины, стены в кухне и ванной. Материал не горит и не боится влаги. Как утверждают производители, долговечность этого стройматериала составляет порядка 30 – 35 лет. Цена пластичного покрытия начинается от 53 тысяч за квадратный метр.
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