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За регистрацию бизнеса в стране теперь будет отвечать Министерство юстиции

За регистрацию бизнеса в стране теперь будет отвечать Министерство юстиции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 февраля подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства».

Постановление предусматривает передачу Единых центров по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно» из структуры хокимиятов районов и городов в ведение Министерства юстиции Узбекистана. Причем центрами будет осуществляться регистрация всех субъектов предпринимательства за исключением банков и кредитных бюро, их филиалов и представительств

Такие изменения направлены на недопущение волокиты, бюрократических барьеров и формализма в процессе оказания предпринимательским структурам государственных услуг, кардинальное повышение их качества и эффективности путем широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий, а так же позволит установить вертикаль управления ими, определить системный подход к организации их деятельности и взаимодействия с другими государственными органами.

Теперь в структуре Министерства юстиции Республики Узбекистан специально создано Управление по координации и развитию оказания государственных услуг с отделами во всех регионах Узбекистана.

Для быстрого решения проблемных вопросов, препятствующих качественному и эффективному оказанию государственных услуг через центры «одно окно», образуются Республиканская и территориальные комиссии по координации деятельности в сфере оказания государственных услуг субъектам предпринимательства.

Президентом так же утвержден График внедрения в 2017 году дополнительных государственных услуг, оказываемых исключительно через центры «одно окно», а также Перечень поэтапно внедряемых в 2018–2020 гг. государственных услуг, оказываемых исключительно через центры «одно окно».







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