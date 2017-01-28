За регистрацию бизнеса в стране теперь будет отвечать Министерство юстиции
Постановление предусматривает передачу Единых центров по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно» из структуры хокимиятов районов и городов в ведение Министерства юстиции Узбекистана. Причем центрами будет осуществляться регистрация всех субъектов предпринимательства за исключением банков и кредитных бюро, их филиалов и представительств
Такие изменения направлены на недопущение волокиты, бюрократических барьеров и формализма в процессе оказания предпринимательским структурам государственных услуг, кардинальное повышение их качества и эффективности путем широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий, а так же позволит установить вертикаль управления ими, определить системный подход к организации их деятельности и взаимодействия с другими государственными органами.
Теперь в структуре Министерства юстиции Республики Узбекистан специально создано Управление по координации и развитию оказания государственных услуг с отделами во всех регионах Узбекистана.
Для быстрого решения проблемных вопросов, препятствующих качественному и эффективному оказанию государственных услуг через центры «одно окно», образуются Республиканская и территориальные комиссии по координации деятельности в сфере оказания государственных услуг субъектам предпринимательства.
Президентом так же утвержден График внедрения в 2017 году дополнительных государственных услуг, оказываемых исключительно через центры «одно окно», а также Перечень поэтапно внедряемых в 2018–2020 гг. государственных услуг, оказываемых исключительно через центры «одно окно».