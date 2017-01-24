В Бухаре сменился градоначальник
Валижон Уринов добровольно сложил с себя полномочия хокима города Бухары после обрушившейся на него критики главы областной администрации на внеочередной сессии городского Кенгаша народных депутатов, прошедшей 24 января.
Как сообщают местные СМИ, хоким области У.Барноев указал на серьезные недостатки в социально-экономическом развитии города, строительстве жилья, устранении задолженностей в коммунальной сфере, работе по благоустройству. По словам главы области, из-за безответственного отношения к волнующим людей проблемам, растет поток жалоб в вышестоящие инстанции, что свидетельствует о нехватке организаторских способностей руководства города.
На освободившееся место градоначальника назначен Ихтиёр Фармонов, работавший хокимом города Каган.
Кадровые перестановки коснулись и Каракульского района Бухарской области, где внеочередная сессия районного Кенгаша народных депутатов прошла несколькими днями ранее – 18 января. Как пишут СМИ, серьезные недостатки выявлены в ходе анализа работы в таких сферах, как строительство, благоустройство, развитие предпринимательства, образование и других.
В частности, доля района в производстве промышленной продукции в 2016 году составила лишь четыре процента по области. А установленное прогнозное задание по осуществлению экспорта выполнено всего на десять процентов, составив 450,8 тысячи долларов США. Кроме того, ни одного проекта не осуществлено в рамках программы локализации.
Острой критике подвергнуто также исполнение перспективных проектов в сельском хозяйстве, работы по повышению благосостояния населения. Барноев назвал меры по их реализации недостаточными.
На сессии принято решение о назначении на должность хокима района Хусниддина Гойирова, работавшего заместителем хокима области по вопросам социально-экономического развития и предпринимательства.
Новоназначенному главе Каракульского района в 2017 году предстоит реализовать 156 проектов в промышленной сфере, сфере услуг и сельском хозяйстве. Общая их стоимость составляет 65,1 миллиарда сумов и 6,3 миллиона долларов США. За счет этого планируется создать 1162 рабочих места.
Кроме того, хоким области рекомендовал усилить работу по организации выпуска готовой продукции из хлопкового сырья, экспорта сельскохозяйственной продукции, переработки кожи и выпуска изделий из нее, ремонта внутрихозяйственных дорог, строительства жилья и объектов социальной сферы и другого. Дал поручения устранить имеющиеся недостатки руководителям организаций и предприятий.
В. СИДОРЕНКО