Узбекистан наращивает экспортные поставки в Украину
В дипломатическом представительстве нашей страны в Киеве с целью повышения объемов экспорта продукции узбекских производителей подписаны двусторонние документы между деловыми кругами Узбекистана и Украины.
В ходе визита представителей АО «Узсаноатэкспорт» и АО «Узтадбиркорэкспорт» в столицу Украины подписаны договоренности на общую сумму 7,05 миллиона долларов США на экспорт продукции отечественных производителей, а именно 30 тысяч тонн аммиачной селитры и 30 тысяч тонн карбамида, передает ИА "Жахон".
Также в целях обеспечения системных поставок минеральных удобрений, текстильных изделий и товаров народного потребления узбекского производства стороны пришли к соглашению по созданию торговых домов на территории Украины с февраля 2017 года.