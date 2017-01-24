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Узбекистан наращивает экспортные поставки в Украину

Узбекистан наращивает экспортные поставки в Украину

В дипломатическом представительстве нашей страны в Киеве с целью повышения объемов экспорта продукции узбекских производителей подписаны двусторонние документы между деловыми кругами Узбекистана и Украины.

В ходе визита представителей АО «Узсаноатэкспорт» и АО «Узтадбиркорэкспорт» в столицу Украины подписаны договоренности на общую сумму 7,05 миллиона долларов США на экспорт продукции отечественных производителей, а именно 30 тысяч тонн аммиачной селитры и 30 тысяч тонн карбамида, передает ИА "Жахон".

Также в целях обеспечения системных поставок минеральных удобрений, текстильных изделий и товаров народного потребления узбекского производства стороны пришли к соглашению по созданию торговых домов на территории Украины с февраля 2017 года.
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