→ Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых картЦентральный банк Узбекистана разработал и утвердил новое Положение о корпоративных пластиковых картах.
Как известно, корпоративные пластиковые карты, принадлежащие юридическим лицам, служат платежным средством для расчетов с контрагентами за работы, услуги и другую продукцию различного назначения для собственных нужд организации.
Однако, по ныне действующему Положению, для индивидуальных предпринимателей существуют ограничения, когда они не могут расплатиться посредством корпоративных карт в некоторых организациях сферы ЖКХ и госучреждений.
Такая ситуация вызывала многочисленные нарекания со стороны индивидуальных предпринимателей.
Учитывая пожелания предпринимательского сообщества, ЦБ принял новое Положение о корпоративных картах, снимающее все ограничения и передал его на регистрацию в Министерство юстиции Узбекистана.
Об этом корреспонденту NUZ.UZ в рамках проходящей в Ташкенте медиа-недели сообщил сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Фахриддин Бобоев. По его словам, корпоративные карты будут приниматься к оплате всеми организациями и учреждениями без всяких ограничений. При этом Фахриддин Бобоев отметил, что останется только одно ограничение – корпоративную карту нельзя будет обналичить в банкоматах.
Новое Положение вступит в законную силу с момента официальной регистрации в Минюсте.