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Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Центральный банк Узбекистана разработал и утвердил новое Положение о корпоративных пластиковых картах.

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Как известно, корпоративные пластиковые карты, принадлежащие юридическим лицам, служат платежным средством для расчетов с контрагентами за работы, услуги и другую продукцию различного назначения для собственных нужд организации.

Однако, по ныне действующему Положению, для индивидуальных предпринимателей существуют ограничения, когда они не могут расплатиться посредством корпоративных карт в некоторых организациях сферы ЖКХ и госучреждений.

Такая ситуация вызывала многочисленные нарекания со стороны индивидуальных предпринимателей.

Учитывая пожелания предпринимательского сообщества, ЦБ принял новое Положение о корпоративных картах, снимающее все ограничения и передал его на регистрацию в Министерство юстиции Узбекистана.

Об этом корреспонденту NUZ.UZ в рамках проходящей в Ташкенте медиа-недели сообщил сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Фахриддин Бобоев. По его словам, корпоративные карты будут приниматься к оплате всеми организациями и учреждениями без всяких ограничений. При этом Фахриддин Бобоев отметил, что останется только одно ограничение – корпоративную карту нельзя будет обналичить в банкоматах.

Новое Положение вступит в законную силу с момента официальной регистрации в Минюсте.
Комментарии
Кудрат
Спасибо Вам много уважаемый наш Президент! Мы долго ждали этого момента. Наконец пришло время предпринимателям тратить свои деньги, без всякого запрета. Люди к Вам большая просьба не злоупотребляйте этим положением, мы должны во всём знать меру!!!
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3213
Вот это новость!
можно же оказывается принимать реальные полезные решения для бизнес сообщества. А почему это простое решение не было принято до сих пор?
спасибо Мирзияеву за то что разбудил этих .. .. ..
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Теги
Центробанк РУз, Платежные системы, Корпоративные пластиковые карты, Медианеделя
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