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Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств

Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств

Представитель Центрального банка заверил, что в этом году в Узбекистане установят 1000 банкоматов для снятия наличных средств с пластиковой карты.

Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день проблемного для многих граждан вопроса относительно снятия наличных средств с пластиковых карт. Об этом корреспонденту NUZ.UZ в рамках текущей медиа-недели рассказал сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Фахриддин Бобоев.

По словам представителя ЦБ, сейчас идут переговоры с компаниями-производителями о поставках в Узбекистан в этом году 2000 инфокиосков и 1000 банкоматов. Планируется, что устройства будут устанавливаться в отделениях банков, а также в компаниях и на предприятиях со штатом более 50 сотрудников.

«Кроме того, мы продолжим развивать систему безналичного расчета. В скором времени абсолютно все точки торговли и услуг в республике будут оснащены терминалами. Тогда и не будет такого ажиотажа с получением наличных средств», - отметил сотрудник ЦБ.

Также Фахриддин Бобоев рассказал о планах ЦБ увеличить число мини-банков в городах и сельской местности. Так, если раньше согласно нормам в радиусе 5 км было достаточно одного банка, его отделения или мини-банка, теперь радиус планируется уменьшить до 1 км.

Комментарии
Nodir M
Вот это правильно, давно это надо было сделать. Слава Ш.М.Мирзияеву.
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Баходир
Одним установлением банкоматов, вряд ли удастся решить проблему. Было бы здорово, если принять закон "О денежном обращении", где необходимо указать виды валют которые могут быть в обращении, порядок взаиморасчетов и обмена. При этом внести норму, которая определяет легальной сделки в том случае, если расчёты произведены согласно настоящего закона и закона "О торговле и торговой деятельности", которая также должна введена. А остальные сделки которые произведены иначе, считать не легальными. Было бы здорово, если расчеты по сделкам производились согласно котегориям, мелкие, крупные и особо крупные. При этом по крупным и выше сделкам (имеется ввиду между физ. лицами), расчеты должны производиться только по безналичному расчету.
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Алишер
Разрешите банкам покупать банкоматы инфокиоски терминалы и пластиковые карточки со льготами
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Рустам
1)Будет ли конвертация и если да, тогда когда.
2)Если небудет конвертации, тогда может дадут без припятственно конвертировать на пластиковые карточки без исключения.
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Nikolay
А разве в наличии (количестве) банкоматов проблема?
Или проблема в нехватке наличности в банках, которые не обналичивают карты физ.лиц?
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Элина
В банках и сейчас стоят банкоматы, вот только с их помощью невозможно снять деньги с пластиковой карты. Так как населению верить, что еще 1000 банкоматов и 2000 инфокиосков решат эту проблему? А если и решат, каким образом население будет снимать деньги - километровые очереди на целый день? Так и будет, если дать только 1000 банкоматов на многомиллионное население...
Мало обеспечить все точки продажи терминалом, учитывая, что стоимость покупки через терминал обходится на 15-20% дороже, чем за наличные.
Пока заверения главы ЦБ доверия не внушают, но все-равно надеемся на положительные изменения.

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Muhtor
Kakaya polza ot 1000 bankomatov kogda tuda ne zapravlyayut deneg? Esli zahotyat mojno i seyças etu problemu reşit bez etih bankomatov.
Tak udevitelno kak budto eto ne ponimayut?
NUJNO DAT NARODU NALIÇNYE I PROBLEMA REŞITSYA
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Юлия
Только вот забыли уточнить банкоматы то с деньгами или без денег поставят?
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Анвар
1000 банкоматов не решать проблему. Сначала люди будут снимать до единой копейки, потому что, процент доверия у населения к банкам равняется нулью. Велосипед не надо изобретать - давно уже изобрели. Работая в РФ я никогда лишние деньги не снимал, потому что знал нужны будут наличные сниму, и днем и ночью
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Владимир
К примеру в г.Коканд всего один банкомат, к которому бабушки и дедушки выстраиваются в очередь с 5утра, чтоб снять 20тыс. Возможно есть еще, но работает только один. Кстати давным давно пора обратить внимание на цены в магазинах, цены растут каждый день а продавцы аргументируют это тем, что доллар растет. Как жить этим бабушкам и дедушкам? Которые из за пластика продукты вынуждены брать не на рынках а в магазинах.
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Али
Всего-то нужно установить нужное количество банкоматов с наличными и всё решится само собой,если просто правительство должно очень серъёзно подумать над этой системой.
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Aziz
Давно надо было поставить. И надо деньги поменять или один 0 надо убрать чтобы каой небуть толк был ато у нас каждый 2 милионер ))) например кто 1000000 получает то 100000 а кто 500000 то 50000 вот тогда удобно будет ото будешь ждать целый час чтобы деник получить с бонкамата
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Алишер
При чем тут банкоматы? Наличку все равно выделяет банк и от него зависит дефицит или наличие налички! Через банкомат, банк просто навариваться будет!
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саид
На первое время необходимо вести ограничение , на одну пластиковую карточку не более 100 тыс.сум в неделью.А то банкиры обнулят банкамати своим родственникам, друзям и т.д.


одна пластиковая карточка
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Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств

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