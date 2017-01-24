Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств
Представитель Центрального банка заверил, что в этом году в Узбекистане установят 1000 банкоматов для снятия наличных средств с пластиковой карты.
Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день проблемного для многих граждан вопроса относительно снятия наличных средств с пластиковых карт. Об этом корреспонденту NUZ.UZ в рамках текущей медиа-недели рассказал сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Фахриддин Бобоев.
По словам представителя ЦБ, сейчас идут переговоры с компаниями-производителями о поставках в Узбекистан в этом году 2000 инфокиосков и 1000 банкоматов. Планируется, что устройства будут устанавливаться в отделениях банков, а также в компаниях и на предприятиях со штатом более 50 сотрудников.
«Кроме того, мы продолжим развивать систему безналичного расчета. В скором времени абсолютно все точки торговли и услуг в республике будут оснащены терминалами. Тогда и не будет такого ажиотажа с получением наличных средств», - отметил сотрудник ЦБ.
Также Фахриддин Бобоев рассказал о планах ЦБ увеличить число мини-банков в городах и сельской местности. Так, если раньше согласно нормам в радиусе 5 км было достаточно одного банка, его отделения или мини-банка, теперь радиус планируется уменьшить до 1 км.