Население Узбекистана получит возможность вкладывать свободные средства в ценные бумаги
Как следует из Указа Президента Узбекистана от 17 января 2017 года «О мерах по дальнейшему упрощению процедур и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях» население и предприниматели Узбекистана получат возможность вкладывать свободные средства в ценные бумаги.
Указом, в частности, поручено внести до 01.04.2017г. в Кабинет Министров предложения по перечню акционерных обществ и порядку проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного предложения их акций населению и субъектам предпринимательской деятельности в соответствии с международной практикой.
По данным Центрального депозитария ценных бумаг, на 19.01.2017 года в Узбекистане 656 акционерных обществ, в том числе 24 коммерческих банка в форме АО.
Общий объем акций АО по номиналу составляет 30,594 трлн. сумов, в том числе выпущенные банками 4,227 трлн. сумов, что составляет 13,81% от общего объема акций в размещении и обращении. В размещении и обращении находятся 3,271 трлн. штук простых и привилегированных акций.
Наибольшее количество АО в системах ХК «Узпахтасаноатэкспорт» (116 АО, объем акций - 1,45 трлн.сумов), НХК «Узбекнефтегаз» (51 АО, 5,8 трлн.сумов), АО «Узбекэнерго» (41 АО, 9,25 трлн. сумов), АО «Уздонмахсулот» (41 АО, 688,24 млрд. сумов).
Также, в республике действуют 42 торговых комплекса и рынка в форме АО, которыми выпущены акции на 197,24 млрд.сумов. Наибольшее количество акционерных обществ расположено в г. Ташкенте (242 АО или 36,89% с объем эмиссии акций 26,32 трлн. сумов или 86,04%), а наименьшее количество в Сырдарьинской области (17 АО или 2,59%; 172,16 млрд. сумов или 0,56%).
В. НОВИКОВ