Всемирный банк выделил Узбекистану $200 млн на развитие региональных автодорог
По сообщению Министерства финансов, Всемирный банк выделил Узбекистану в четвертом квартале 2016 года $200 млн кредитных средств на реконструкцию 394 км приоритетных автомобильных дорог в Ташкентской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.
Общая стоимость проекта оценивается в $240 млн, отмечено в информации ключевого экономического ведомства.
Согласно концепции партнерства на 2016-2020 годы, Всемирный банк зарезервировал для Узбекистана более $3 млрд на реализацию 27 приоритетных проектов общей стоимостью $4 млрд.
Напомним, что Узбекистан стал членом ВБ в 1995 году. За это время ВБ предоставил республике кредиты и займы на общую сумму около $2,8 млрд для реализации 33-х проектов в различных областях.
Ключевым инвестором в развитие автодорожной сети Узбекистана остается Азиатский банк развития. Как сообщалось ранее, Узбекистан привлек для строительства Узбекской национальной автомагистрали (УНА) средства программы мультитраншевого финансирования Азиатского банка развития на общую сумму $1,1 млрд.
Совершенствование Узбекской национальной автомагистрали расширит пропускную способность международных транспортных коридоров ЦАРЭС №2 и № 6 общей протяженностью 9900 км автомобильных и 9700 км железных дорог. Трасса связывает Средиземноморье и Восточную Азию и пролегает через Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и КНР, сообщили информационному порталу nuz.uz в АО «Узавтойул».
По повторяющему маршруты Великого шелкового пути коридору ежедневно проезжают грузовые автомобили более чем из 20 стран. По нему, в частности, провозятся автомобильные детали для развивающейся автомобильной промышленности Узбекистана, а текстиль из Узбекистана перевозится на рынки России и Украины.
В 2008 году в рамках развития региональных автодорог с участием Азиатского банка развития была создана специализированная государственная компании по выполнению механизированных дорожно-строительных и ремонтных работ «Трансйулкурилиш». Она аккумулирует дорожно-строительную технику и оборудование, закупаемые за счет займа АБР и организует свою деятельность на хозрасчетной основе.
В 2016 году «Трансйулкурилиш» создала региональные подрядные организации по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования в Каракалпакстане и областях и выступила их учредителем.
В. НОВИКОВ