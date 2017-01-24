В Узбекистане создана специализированная компания по строительству доступного ипотечного жилья в городской местности
Как следует из Постановления Президента Узбекистана от 13 января 2016 года, в Узбекистане одобрено создание республиканской специализированной инжиниринговой компании ООО «Узшахаркурилишинвест». На нее будет возложено выполнение функций заказчика по строительству и реконструкции на условиях «под ключ» доступных многоквартирных домов в городах по программе, рассчитанной на 2017−2020 годы.
В функции компании, в частности, войдут организация финансирования и осуществление технического надзора за ходом строительства с последующей передачей построенных домов «Ипотека банку» для реализации населению за счет льготных ипотечных кредитов.
Уставный капитал «Узшахаркурилишинвест» в размере 1 млрд. сумов будет сформирован за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (61%), АО «Узметкомбинат»(10%), АО «Кызылкумцемент» (10%) и Национальной страховой компании «Узбекинвест» (10%) и «Ипотека банка» (9%).
Напомним, что государственная программа по расширению масштабов строительства жилья в сельской местности реализуется в Узбекистане с 2009 года. Сельская ипотека осуществляется АКБ «Кишлоккурилиш банк и его «дочкой» - инжиниринговой компанией «Кишлоккурилишинвест».
В 2013 году специализированная инжиниринговая компания была преобразована в общество с ограниченной ответственностью. Ее уставный капитал увеличен до 4 млрд. сумов с долей Министерства финансов около 60%, Фонда реконструкции и развития - свыше 20%, АО «Узбекистонтемирйуллари» и АК «Уздонмахсулот - по 5%, СК «Узагросугурта» и НСК«Узбеинвест» - по 3,5% и ХК «Узвинпромходинг» - 2,75%.
Начиная с 2012 года к развитию жилищного строительства в сельской местности Узбекистана привлекаются средства зарубежных финансовых институтов, самым крупным из которых является Азиатский банк развития.
По данным Госкомстата, городское население Узбекистана насчитывает на 1 января 2017 года 16,238 миллиона человек (50,6% от общей численности), а сельское население — 15,882 миллиона человек (49,4%).
В. НОВИКОВ