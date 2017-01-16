Результаты сельского хозяйства Узбекистана за 2016 год и задачи на 2017
Производство картофеля в республике составило 2958,3 тыс.тонн (109,7%), овощей- 11272,5 тыс.тонн (111,3%), бахчи продовольственных- 2045,2 тыс.тонн (110,4%), плодов и ягод- 3042,7 тыс. тонн (110,8%) и винограда- 1735,3 тыс.тонн (109,9%).
В сообщении отмечено, что за январь-декабрь 2016 года всеми категориями хозяйств республики произведено 2171,8 тыс.тонн мяса в живом весе, (на 6,8% больше соответствующего периода прошлого года), молока- 9703,3 тыс.тонн (на 7,5%), яиц- 6111,7 млн.штук (на 10,6%).
На 1 января 2017 года во всех категориях хозяйств общее поголовье крупного рогатого скота составило 12165,3 тыс.голов (104,5% к соответствующему периоду 2016 года), овец и коз – 19749,2 тыс.голов (103,4%) и птицы – 65758,9 тыс.голов (107,7%).
Как подчеркнул Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на итоговом заседании правительства, в 2017 году Министерству сельского и водного хозяйства, компаниям и другим ведомствам, а также хокимиятам всех уровней предстоит реализовать в аграрном секторе ряд приоритетных задач. В их числе:
обеспечить дальнейшую оптимизацию структуры посевных площадей и культур, активное внедрение передовых агротехнологий и рост урожайности, увеличение объемов производства овощей, плодов и винограда;
укрепить финансово-экономического состояния фермерских хозяйств. В последние 10 лет, как отметил глава Узбекистана, недифференцированно росли цены на минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, семена и закупочные цены на хлопок-сырец и зерно.
Третьей задачей глава государства назвал необходимость изменить застывшую, «окаменевшую» и несовершенную систему финансирования агротехнических мероприятий. В частности, было отмечено, что на 1 января текущего года по линии Фонда для расчетов за сельхозпродукцию, закупаемую для государственных нужд при Министерстве финансов, фермерским хозяйствам недоплачено около 300 миллиардов сумов.
В. НОВИКОВ