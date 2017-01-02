→ У узбекистанцев появится возможность попробовать тюменскую картошку

У узбекистанцев появится возможность попробовать тюменскую картошкуАгрофирма КРиММ Упоровского района Тюменской области заключила контракт на поставку картофеля с Узбекистаном. Первая партия овощей объемом в 2 тонны уже отправилась в нашу страну.
«Мы уже были готовы к такому развитию событий, готовы к международным поставкам, – говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. – Контракт заключен на поставку двух тысяч тонн картофеля. Если мы останемся довольны сотрудничеством, то оно продолжится».
На данный момент агрофирма КРиММ имеет прекрасные условия для хранения овощей, а собранный урожай картофеля в размере 82 тысяч тонн позволяет строить смелые планы на будущее.
«Узбекистан – это первый наш подобный опыт, –добавил руководитель КРиММа, – но хочу верить – не последний. Считаю абсолютно правильной политику областных властей по стимулированию выхода наших товаропроизводителей на внешние рынки. В Тюменской области достаточно хороших предприятий, которые делают качественную продукцию, и я уверен, способны в скором будущем существенно расширить свою зону продаж».