В 2017 году Узбекистан экспортирует 1,27 млн тонн плодоовощной продукции
В 2017 году Узбекистан экспортирует 1,27 млн тонн свежей и переработанной плодоовощной продукции - на треть больше, чем в прошлом году.
Как следует из информации монопольного экспортера плодов и овощей - АО «Узагроэкспорт» Узбекистан в 2016 году экспортировал более 818.5 тыс. тонн свежей и переработанной плодоовощной продукции – на 38,3% больше, чем в 2015 году.
Овощей реализовано 242,1 тыс.т (29,6%), плодов – 229,6 тыс.т (28%), бахчевых – 6,8 тыс.т (0,8%), винограда – 96,2 тыс.т (11,7%), бобовых – 120,2 тыс.т (14,7%) и сушеной продукции – 124,5 тыс.т (15,2%).
Основные объёмы экспорта в стоимостном выражении, по данным компании, приходятся на такие позиции, как черешня свежая (14,4%), виноград сушеный (12,8%), абрикосы свежие (7,63%), виноград свежий (7,57%), маш (6,91%), помидоры свежие (6,86%), фасоль (6,51%), зелень свежая (5,65%), персики (нектарин) свежие (4,11%) и хурма свежая (3,96%).
На рост отгрузок положительно повлияло, в частности, принятое 19 сентября 2016 года решение руководства страны о снижении ставки обязательной продажи валютной выручки с 50 до 25% .
По итогам I Международной плодоовощной ярмарки, прошедшей в ноябре 2016 года, было заключено экспортных контрактов на сумму свыше $1 млрд на отгрузку 1 421 тысяч тонн продукции, говорится в сообщении компании.
В 2016 году АО «Узагроэкспорт» совместно с крупными российскими и казахскими оптовыми компаниями открыла 5 торговых домов в России и Казахстане. Им отгружено 3,3 тысяч тонн продукции на сумму $1 018 тысяч долларов США.
Кроме того, в ходе I Международной плодоовощной ярмарки подписано соглашение о создании торгового дома в г. Новосибирске для поставок плодоовощной продукции в Сибирский федеральный округ с населением более 19 млн человек.
Завершается открытие торговых домов в Индии, Германии, Польше, Латвии, ОАЭ и Республике Беларусь. Они приступят к деятельности до конца 2017 года.
Прорабатывается вопрос открытия совместных торговых домов в Кувейте, Омане, Японии и Корее.
На этих рынках, по информации АО «Узагроэкспорт». повышенным спросом пользуется свежая черешня, дыни, гранаты, абрикосы, фасоль, грецкий орех, арахис, сушеные фрукты и бобовые.
Узбекский маш стал экспортироваться в Индию. В IV квартале 2016 года в адрес индийских компаний отгружена пилотная партия - более 1,7 тыс тонн на $1,1 млн.
Для доведения до иностранных партнеров сведений о потенциале Узбекистана в области плодоовощеводства представители плодоовощной сферы страны регулярно посещают профильные зарубежные ярмарки и выставки. В частности, при содействии Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства принято участие на международной выставке «WorldFood Moscow – 2016»в сентябре 2016 года.По итогам переговоров подписаны экспортные контракты и рамочные соглашения на поставку широкого ассортимента свежей плодоовощной продукции на общую сумму $114 млн на рынки России, Белоруссии и Украины.
В 2017 году экспорт плодоовощной продукции прогнозируется в объеме 1,27 млн. тонн. На сегодняшний день АО «Узагроэкспорт» имеет твердые контракты, обеспечивающие в полном объеме экспорт продукции, предусмотренной к отгрузке в 2017 году, отмечено в сообщении компании.
В. НОВИКОВ.