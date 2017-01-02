→ На тягачи узбекского производства продлены налоговые льготы

На тягачи узбекского производства продлены налоговые льготыНа грузовые автомобили производства самаркандского ООО JV MAN Uzbekistan до 1 января 2020 года продлены налоговые льготы.
Как следует из постановления Президента от 27 декабря 2016 года «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год», производитель тягачей освобожден еще на три года от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также обязательных платежей в Республиканский дорожный фонд.
Совместное узбекско-германское предприятие «JV MAN Auto-Uzbekistan» было создано 9 августа 2009 года.
C узбекской стороны учредителем предприятия является акционерная компания "Узавтосаноат", с немецкой стороны партнером выступает MAN Truck & Bus AG - один из ведущих международных поставщиков грузовых автомобилей и услуг в области автотранспорта.
В феврале 2011 года началось строительство комплекса по производству и обслуживанию грузовых автомобилей MAN в Узбекистане.
В декабре того же года в Джамбайском районе Самаркандской области состоялось открытие дилерского и сервисного центра MAN.
Мощности центра рассчитаны на ремонт и обслуживание свыше 1,5 тысячи грузовых автомобилей в год с перспективой расширения его годовой пропускной способности до 4 тысяч грузовых автомобилей и автобусов.
В июле 2012 года состоялась открытие нового сборочного завода по производству большегрузных автомобилей MAN, который расположился по соседству с дилерским и сервисным центром.
В настоящее время над производством большой грузовой коммерческой техники трудится коллектив в составе 300 сотрудников. Предприятие производит автомобили полной массой от 15 до 41 т. Все комплектующие детали поставляются из Германии, в день собирают до 12-15 машин.
По данным АК «Узавтосаноат», в 2010 предприятие выпустило 480 единиц, в 2011 – 658 единиц, в 2012 объем производства составил 1017 грузовиков, в 2013 году – 1201 единиц, в 2014 году - 1205. Всего с начала производства на СП «JV MAN Auto-Uzbekistan» выпущено более 7000 современных грузовых автомобиля MAN в.разных типовых исполнениях.
Тягачи MAN в настоящее время эксплуатируются в АО «Узавтойул», GM Uzbekistan, ГУП «Махсустранс», на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, в железнодорожной компании Узбекистана, в Центре логистики «Ангрен», на объектах Министерства сельского и водного хозяйства и других крупных компаниях Узбекистана.
В. Новиков.