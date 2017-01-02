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→ Строительство Сергелийского метро обойдется в 170,1 млн долларов
5-01-2017, 12:09 0 1949 Рейтинг0 Напечатать

Строительство Сергелийского метро обойдется в 170,1 млн долларов

Строительство Сергелийского метро обойдется в 170,1 млн долларов

К 2020 году планируется завершить строительство надземной линии метро в Сергелийском районе. По данным Минфина, расчетная стоимость проекта составит более $170 млн.

Источниками финансирования реализации проекта «Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена» определены централизованные инвестиции за счет средств Госбюджета в эквиваленте $70,1 млн, кредит Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в размере $35,1 млн, займы и другие источники, не запрещённые законодательством, в размере $64,9 млн.

Средства Фонда реконструкции будут направлены на закупки импортного оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, при необходимости, проведения экспертизы, сопровождения и технического надзора за строительством, выполнения специализированных строительно-монтажных работ, осуществляемых зарубежными подрядными организациями, и других валютных расходов в рамках реализации проекта, а также приобретения оборудования и техники для оснащения подрядных строительных организаций, рефинансируемых НБУ ВЭД сроком на 15 лет, включая льготный период – 4 года, с процентной ставкой 2,25% годовых, включая маржу рефинансирующего банка в размере 0,25%.

Исполнительным органом, ответственным за эффективную реализацию проекта, целевое и эффективное использование привлекаемого кредита Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, является АО «Узбекистон темир йуллари». При этом все участники реализации проекта освобождаются сроком до 1 января 2021 года от налоговых и таможенных платежей, обязательных отчислений и сборов.
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