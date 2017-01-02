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→ Расходы внебюджетного Пенсионного фонда Узбекистана в 2016 году превысят 14,4 трлн сумов
5-01-2017, 08:11 1 665 Рейтинг0 Напечатать

Расходы внебюджетного Пенсионного фонда Узбекистана в 2016 году превысят 14,4 трлн сумов

Постановлением Президента Узбекистана от 27 декабря 2016 года «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» уточнены доходы и расходы внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов за 2016 год.

Расходы внебюджетного Пенсионного фонда Узбекистана в 2016 году превысят 14,4 трлн сумов

Согласно документу, доходы пенсионного фонда в 2016 году составят 14,59 трлн сумов, расходы - свыше 14,49 трлн.

Доходную часть внебюджетного Пенсионного фонда Узбекистана в рамках действующего законодательства составляют отчисления от единого социального платежа, страховые взносы граждан, обязательные отчисления от объема реализации товаров (работ и услуг) и прочие доходы.

Расходуются полученные средства на выплату пенсий неработающим и работающим пенсионерам, а также пособий престарелым и нетрудоспособным гражданам, пособий на погребение и другие выплаты.

В 2016 году, согласно прогнозу основных макроэкономических показателей страны, осталась неизменной ставка единого социального платежа. Она для микрофирм и малых предприятий, а также фермерских хозяйств составит 15%, для прочих плательщиков – 25%.

Сумма ЕСП распределяется между государственными целевыми фондами и Советом Федерации профсоюзов. При этом львиная доля поступает во внебюджетный Пенсионный фонд – 14,8% от 15-процентного поступления средств от микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств и 24,8% - от прочих плательщиков.

Остальные 0,2% в равных долях распределяются между Государственным фондом содействия занятости и Советом Федерации профсоюзов.
С 1 января 2017 года увеличена до 8% ставка еще одного наполнителя внебюджетного Пенсионного фонда - страховых взносов граждан. В 2015 году она составляла 7,5%.


В. Новиков.
Комментарии

Алина
Товарищ В.Новиков, Вы с датами ничего не перепутали?
"доходы пенсионного фонда в 2016 году составят 14,59 трлн сумов..." - на дворе уже 2017 год!
Еще: "С 1 января 2017 года увеличена до 8% ставка еще одного наполнителя внебюджетного Пенсионного фонда - страховых взносов граждан. В 2015 году она составляла 7,5%." 7,5% ставка была в 2016 году, а не в 2015!!
Везде по тексту допущены ошибки в указании дат.

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