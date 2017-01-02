→ Расходы внебюджетного Пенсионного фонда Узбекистана в 2016 году превысят 14,4 трлн сумов

Расходы внебюджетного Пенсионного фонда Узбекистана в 2016 году превысят 14,4 трлн сумовПостановлением Президента Узбекистана от 27 декабря 2016 года «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» уточнены доходы и расходы внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов за 2016 год.
Согласно документу, доходы пенсионного фонда в 2016 году составят 14,59 трлн сумов, расходы - свыше 14,49 трлн.
Доходную часть внебюджетного Пенсионного фонда Узбекистана в рамках действующего законодательства составляют отчисления от единого социального платежа, страховые взносы граждан, обязательные отчисления от объема реализации товаров (работ и услуг) и прочие доходы.
Расходуются полученные средства на выплату пенсий неработающим и работающим пенсионерам, а также пособий престарелым и нетрудоспособным гражданам, пособий на погребение и другие выплаты.
В 2016 году, согласно прогнозу основных макроэкономических показателей страны, осталась неизменной ставка единого социального платежа. Она для микрофирм и малых предприятий, а также фермерских хозяйств составит 15%, для прочих плательщиков – 25%.
Сумма ЕСП распределяется между государственными целевыми фондами и Советом Федерации профсоюзов. При этом львиная доля поступает во внебюджетный Пенсионный фонд – 14,8% от 15-процентного поступления средств от микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств и 24,8% - от прочих плательщиков.
Остальные 0,2% в равных долях распределяются между Государственным фондом содействия занятости и Советом Федерации профсоюзов.
С 1 января 2017 года увеличена до 8% ставка еще одного наполнителя внебюджетного Пенсионного фонда - страховых взносов граждан. В 2015 году она составляла 7,5%.
В. Новиков.