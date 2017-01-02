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→ В Узбекистане с сегодняшнего дня запрещены внеплановые проверки предприятий
1-01-2017, 10:30 1 29333 Рейтинг5 Напечатать

В Узбекистане с сегодняшнего дня запрещены внеплановые проверки предприятий

В Узбекистане с сегодняшнего дня запрещены внеплановые проверки предприятий

С 1 января 2017 года в Узбекистане отменяются все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства, кроме проверок в связи с ликвидацией юридического лица.

Президент страны Ш.М. Мирзиеев еще в октябре прошлого года подписал указ, устанавливающий эту норму.
В соответствии с упомянутым Указом главы государства также отменяются встречные проверки деятельности субъектов предпринимательства, в том числе и по уголовным делам. Правда принятые Ш.М. Мирзиеевым нововведения не относятся к краткосрочным проверкам на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства.

По данным ГНК, ежегодно в Узбекистане проводилось в среднем 4 тысячи внеплановых проверок, приостанавливалась деятельность около 200 предприятий, общий ущерб от этого достигал около 10 миллионов долларов в год.
Комментарии

Zafar
Все эти нововедения со стороны Президента приветствуется в деловой среде, но краткосрочные проверки на основании обращения (заказа) физ. и юрид. лиц так и остаются. Именно эти (заказы) на телефон доверия с краткосрочными проверками и достают предпринимателей со стороны ГНИ, "подстава" с чеками, терминал платежей и т.п. Значит, никаких изменений для малого предпринимательства. И не надо говорить о либерилизации налоговой политики- это пыль в глаза, господа!

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