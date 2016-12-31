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→ В Душанбе состоялось заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РУз
28-12-2016, 14:53 0 758 Рейтинг1 Напечатать

В Душанбе состоялось заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РУз

В Душанбе состоялось заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РУз
Сегодня, 28 декабря в Душанбе состоялось 4-ое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республиками Таджикистан и Узбекистан, сообщают местные СМИ.
Результаты прошедшего заседания наглядно продемонстрировали то огромное значение, которое стороны придают развитию своих взаимоотношений на двусторонней основе.

Обе стороны имеют большие планы по дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов регионального характера и развитию культурного, межнационального диалога.

Заседание Комиссии прошло в конструктивном ключе, в духе взаимного уважения и взаимопонимания. В рамках заседания был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры и образования.

Были обсуждены основные принципы и подходы к решению вопросов, связанных с увеличением торгово-экономического оборота.
Стороны пришли к согласию и наметили ориентиры относительно решения этих и других вопросов.
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