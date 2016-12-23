→ «Узэкспоцентр» распродает акции по 15.5 тыс сумов за каждую

«Узэкспоцентр» распродает акции по 15.5 тыс сумов за каждуюРыночная стоимость акций ташкентского «Узэкспоцентра» определена в размере 15 584,15 сумов за каждую.
Как отмечено в сообщении компании, продажа акций национальной выставочной компании производится в рамках мероприятий по преобразованию АО «НВК «Узэкспоцентр» в новую форму собственности.
«Узэкспоцентр» создан в 1992 году на базе бывшего ВДНХ.
С 2003 года является акционерным обществом с государственной долей.
Уставный фонд АО «НВК «Узэкспоцентр» составляет 9, 7 млрд с номинальной стоимостью акции 2 610 сумов.
89,31% от уставного фонда - доля государства.
По данным предприятия, общая площадь «Узэкспоцентра» составляет 44,6 га, количество работающих- 318 человек.
В составе «Узэкспоцентра» функционируют 4 выставочных павильона, 2 Атриума, 1 конференц-зал, 1 кинолекторий, «Аква парк», канатная дорога, парк развлечений «Ташкентленд», Японский сад, на территории «Узэкспоцентра» расположен СП отель «Экспо», 5 ресторанов.
В 2015 году правительство приняло решение реализовать госдолю (38,31%) национального выставочного центра иностранным инвесторам, оценив ее за $24,9 млн.
Как стало известно nuz.uz из официальных источников, в ходе Международного инвестиционного форума 5-6 ноября 2015 года в Ташкенте южнокорейская компания Daewoo International Corporation подписала меморандум о приобретении государственной доли АО «Узэкспоцентр».
Сделка купли-продажи не состоялась.
Альтернативной мерой стало выставление в апреле 2016 года госпакета акций «Узэкспорцентра» на биржевые торги. Иностранным инвесторам было предложено приобрести более 1,4 млн акций центрального выставочного комплекса Узбекистана по цене $17,45 за акцию при номинале 2610 сумов.
В августе текущего года правительство решило преобразовать АО «Узэкспоцентр» в другую организационно-правовую форму собственности.
Согласно бизнес-прогнозу предприятия, объем оказываемых услуг выставочной компании в 2016 году составит около 11 844,5 тыс. сумов.
Бизнес-план на 2016 год основывается:
-на положительных тенденциях развития экономики республики и прежде всего, созданных благоприятных условиях для малого бизнеса и частного предпринимательства, расширении участия его во внешнеэкономической деятельности;
-на росте экспортного потенциала предприятий за счет реализации Инвестиционной программы и Программы локализации;
-на увеличении объемов работ за счет реконструкции территории и строительства выставочных объектов, освоения новых видов услуг, оказываемых подразделениями АО «НВК «Узэкспоцентр»;
-на совершенствовании форм оказания услуг и снижении их себестоимости.
В. Новиков.