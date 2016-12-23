Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ «Узэкспоцентр» распродает акции по 15.5 тыс сумов за каждую
Сегодня, 09:44 0 63 Рейтинг0 Напечатать

«Узэкспоцентр» распродает акции по 15.5 тыс сумов за каждую

Рыночная стоимость акций ташкентского «Узэкспоцентра» определена в размере 15 584,15 сумов за каждую.


«Узэкспоцентр» распродает акции по 15.5 тыс сумов за каждую

Как отмечено в сообщении компании, продажа акций национальной выставочной компании производится в рамках мероприятий по преобразованию АО «НВК «Узэкспоцентр» в новую форму собственности.

«Узэкспоцентр» создан в 1992 году на базе бывшего ВДНХ.

С 2003 года является акционерным обществом с государственной долей.

Уставный фонд АО «НВК «Узэкспоцентр» составляет 9, 7 млрд с номинальной стоимостью акции 2 610 сумов.

89,31% от уставного фонда - доля государства.

По данным предприятия, общая площадь «Узэкспоцентра» составляет 44,6 га, количество работающих- 318 человек.

В составе «Узэкспоцентра» функционируют 4 выставочных павильона, 2 Атриума, 1 конференц-зал, 1 кинолекторий, «Аква парк», канатная дорога, парк развлечений «Ташкентленд», Японский сад, на территории «Узэкспоцентра» расположен СП отель «Экспо», 5 ресторанов.

В 2015 году правительство приняло решение реализовать госдолю (38,31%) национального выставочного центра иностранным инвесторам, оценив ее за $24,9 млн.

Как стало известно nuz.uz из официальных источников, в ходе Международного инвестиционного форума 5-6 ноября 2015 года в Ташкенте южнокорейская компания Daewoo International Corporation подписала меморандум о приобретении государственной доли АО «Узэкспоцентр».
Сделка купли-продажи не состоялась.

Альтернативной мерой стало выставление в апреле 2016 года госпакета акций «Узэкспорцентра» на биржевые торги. Иностранным инвесторам было предложено приобрести более 1,4 млн акций центрального выставочного комплекса Узбекистана по цене $17,45 за акцию при номинале 2610 сумов.
В августе текущего года правительство решило преобразовать АО «Узэкспоцентр» в другую организационно-правовую форму собственности.

Согласно бизнес-прогнозу предприятия, объем оказываемых услуг выставочной компании в 2016 году составит около 11 844,5 тыс. сумов.

Бизнес-план на 2016 год основывается:

-на положительных тенденциях развития экономики республики и прежде всего, созданных благоприятных условиях для малого бизнеса и частного предпринимательства, расширении участия его во внешнеэкономической деятельности;

-на росте экспортного потенциала предприятий за счет реализации Инвестиционной программы и Программы локализации;

-на увеличении объемов работ за счет реконструкции территории и строительства выставочных объектов, освоения новых видов услуг, оказываемых подразделениями АО «НВК «Узэкспоцентр»;

-на совершенствовании форм оказания услуг и снижении их себестоимости.


В. Новиков.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

Казахстан и Узбекистан упростят пересечение государственной границы

Посол России в Узбекистане назвал беспочвенными слухи о закрытии программы переселения соотечественников

В Узбекистане объявлен призыв в армию

christina
Похожие статьи

Ташкентский Узэкспоцентр в 2016 году изменит форму собственности

Корейские компании вступят в уставный капитал двух ключевых деловых центров Узбекистана

Госпакет акций ташкентского Узэкспоцентра предложен иностранцам за $24,9 млн

Акции двух крупных страховых компаний Узбекистана предложены иностранным инвесторам за $10,6 млн

Госпакет акций крупнейшей лизинговой компании Узбекистана оценен в 22,84 млрд сумов

Реклама на сайте
Теги
В. Новиков
LCN