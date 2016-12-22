→ В уставный фонд крупнейшей лизинговой компании Узбекистана войдут три иностранных компании

В уставный фонд крупнейшей лизинговой компании Узбекистана войдут три иностранных компанииВ уставный фонд крупнейшей лизинговой компании Узбекистана – АО «Узкишлокхужаликмашлизинг» (ныне АО «Узагролизинг») войдут иностранные компании «LSMtron» (Республика Корея), «LemkenGmbH & Co.KG» (Германия) и «CNH Industrial» (Голландия). Решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления одобрено предложение реализовать им 15% акций АО «Узагролизинг».
Акционерная лизинговая компания “Узагролизинг” была создана в октябре 1999 года для предоставления техники в лизинг сельскохозяйственным товаропроизводителям и обслуживающим их предприятиям.
Основной ее задачей стала передача под лизинг сельскохозяйственной техники и других средств механизации, приобретаемых машинно-тракторными парками, сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими и дехканскими хозяйствами.
В 2000 году деятельность компании была расширена. Для финансирования лизинговых проектов по льготным условиям при Министерстве финансов республики был создан Фонд государственной поддержки обеспечения сельского хозяйства техникой.
По состоянию на 1 января 2016 года, по данным компании, сформированный уставный капитал составляет 105,6 млрд. сум (эквивалентно 33,6 млн.евро). Основными акционерами являются ГУП «Центр по управлению государственными активами» при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, ООО «BluecourtInvestments», АКБ «Турон банк», ООО «AnsherInvestments», АСК «Узагросугурта», АКБ «Агробанк», АКИБ «Ипотека банк» и др.
Компания имеет филиалов во всех областях страны и столице, а также в Каракалпакстане. Кроме того, при учредительстве АО «Узагролизинг» созданы и функционируют дочерние предприятия ООО ДП «УзМашлизинг»,ООО «Лизинг ахбороттехнологиялари», ООО «Лизинг техника сервис».
По мнению экспертов компании, ее инвестиционную привлекательность для иностранных характеризуют ведущее положение как в секторе лизинга сельхозтехники, так и на рынке лизинговых услуг Узбекистана.
К числу немаловажных факторов они относят относительно невысокую капитализацию, по сравнению с лизинговыми компаниями развитых стран мира, позволяющую инвестору, посредством вложения незначительных ресурсов войти на рынок лизинговых услуг Узбекистана с
получением заметной доли рынка.
Как сообщалось ранее со ссылкой на сообщение управления Госкомконкуренции по городу Ташкенту, государственный пакет акций (15%) АО «Узагролизинг» оценен в 22,84 млрд. сумов.
Цена выставления на РФБ «Тошкент» составила 3 653,95 сумов за 1 акцию при номинале 2535 сумов.
В. Новиков.