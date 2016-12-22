→ На бывшем ТТЗ сменился руководитель

На бывшем ТТЗ сменился руководительНа АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» (ранее ТТЗ ) сменился руководитель.
Как отмечено в сообщении компании, генеральным директором избран Мухитдин Байкуватов.
В августе текущего года руководитель Ташкентского завода сельскохозяйственной техники Б. Ишметов был освобожден от должности из-за непривлечения иностранных инвестиций в уставный капитал.
Как уже сообщал nuz.uz, АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» приступил к модернизации благодаря полученному в ташкентском городском филиале банка «Асака» кредиту стоимостью более 60,5 млрд сумов (свыше $20 млн по официальному курсу).
Ожидается, что обновление мощностей предприятия будет идти в несколько этапов и завершится к концу 2019 года.
В ходе первого этапа в 2016-2017 годах на заводе будут проведены работы по углублению локализации и расширению производства комплектующих для различной сельскохозяйственной техники немецкой компании CLAAS.
На втором этапе в 2018-2019 годах планируется провести технологическое переоснащение литейного производства, линии горячей штамповки деталей, производства кованных деталей для трансмиссии, а также организовать сборку двигателей.
В качестве генеральной подрядной организации по данному проекту было выбрано ООО «Yuksak qurilish savdo».
Ташкентский тракторный завод был построен в 1942 году. В годы войны он производил военную технику, а затем, в послевоенное время выпускал тракторы для нужд сельского хозяйства Узбекистана. Его проектная мощность составляла 12 тысяч тракторов и 13 тысяч прицепов в год.
В. Новиков.