Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ На бывшем ТТЗ сменился руководитель
Вчера, 15:05 0 2896 Рейтинг0 Напечатать

На бывшем ТТЗ сменился руководитель

На АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» (ранее ТТЗ ) сменился руководитель.

На бывшем ТТЗ сменился руководитель

Как отмечено в сообщении компании, генеральным директором избран Мухитдин Байкуватов.

В августе текущего года руководитель Ташкентского завода сельскохозяйственной техники Б. Ишметов был освобожден от должности из-за непривлечения иностранных инвестиций в уставный капитал.

Как уже сообщал nuz.uz, АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» приступил к модернизации благодаря полученному в ташкентском городском филиале банка «Асака» кредиту стоимостью более 60,5 млрд сумов (свыше $20 млн по официальному курсу).

Ожидается, что обновление мощностей предприятия будет идти в несколько этапов и завершится к концу 2019 года.

В ходе первого этапа в 2016-2017 годах на заводе будут проведены работы по углублению локализации и расширению производства комплектующих для различной сельскохозяйственной техники немецкой компании CLAAS.

На втором этапе в 2018-2019 годах планируется провести технологическое переоснащение литейного производства, линии горячей штамповки деталей, производства кованных деталей для трансмиссии, а также организовать сборку двигателей.

В качестве генеральной подрядной организации по данному проекту было выбрано ООО «Yuksak qurilish savdo».

Ташкентский тракторный завод был построен в 1942 году. В годы войны он производил военную технику, а затем, в послевоенное время выпускал тракторы для нужд сельского хозяйства Узбекистана. Его проектная мощность составляла 12 тысяч тракторов и 13 тысяч прицепов в год.


В. Новиков.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

В Мирзо-Улугбекском районе построят около сотни многоэтажек, базар и набережную

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

За два дня сняты с должности хокимы четырех областей

christina
Похожие статьи

Узбекский холдинг сельхозмашиностроения повысит производственный потенциал

Бывший ТТЗ приступил к модернизации

Бывший ТТЗ и немецкий концерн СLAAS создадут совместное предприятие в Узбекистане

Началась модернизация бывшего ТТЗ

К концу 2016 года Ташкентский завод сельхозтехники создаст конструкторское бюро

Реклама на сайте
Теги
В. Новиков
LCN