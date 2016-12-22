Установлены ли в Самарканде единые цены на муку, масло и сахар?
На прошлой неделе некоторые веб-сайты поместили новость под заголовком «В Самарканде установлены единые цены на муку, масло и сахар». Материал вызвал недоумение жителей древнего города. В частности, участниками группы «Самарканд и самаркандцы», число которых превышает 24 тысячи человек, было высказано немало критических замечаний по поводу этой некорректной информации.
Новость, которая «перекочевала» из одного сайта на другой, начиналась так: «Самаркандский областной хокимият установил единые цены на ряд пищевых продуктов по всему региону. Теперь стоимость 1 кг муки составляет 1050 сумов, 1 кг растительного масла – 5400 сумов, 1 кг сахара – 4800 сумов». Это было результатом не совсем правильной и точной интерпретации объявления, размещенного на сайте Самаркандского областного хокимията на узбекском языке.
(http://samarkand.uz/regional_government/announcements/elon-viloyatimiz-aholisi-diqqatiga).
Кстати, объявление исчезло в понедельник во второй половине дня. Кликнув по вышеуказанному адресу, наткнетесь на запись: Сиз кидириятган материал топилмади, т.е. материал, который вы искали, не найден.
В объявлении говорилось о том, что установлены единые цены на муку, растительное масло и сахар, которые распределяются по норме. В нем речь не шла о свободной торговле названными пищевыми продуктами. Признавая, что в деле распределения этих продуктов есть определенные недостатки, предлагалось населению оказать содействие в их устранении. Каждый мог свои отзывы и предложения передать в Самаркандское региональное отделение государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции. Для этого объявление содержало номера телефонов и адрес электронной почты данной организации.
Поэтому такая интерпретация объявления областного хокимията, как это сделал сайт Вести.uz, который обычно не дает ссылку на используемый материал, не соответствует действительности: «В целях борьбы со спекуляцией в Самаркандской области во всех магазинах установлены единые цены».
Поместив объявление на своем сайте, в областном хокимияте преследовали совсем другие цели. По-видимому, хотели только информировать население о стоимости трех продуктов, а также узнать о том, доходят ли они до каждой семьи, или нет. А некоторые «голодные на новость» сайты по-своему донесли эту информацию до своих читателей и ввели их в заблуждение.
Чтобы понять в чем дело и развеять сомнение тех, кто прочитал неточную и некорректную информацию, поговорил со специалистами областного управления Госкомконкуренции, департамента торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления при хокимияте города Самарканда, председателями схода граждан махаллей, торговыми работниками, знакомыми из сельских районов.
Думаю, что нет необходимости приводить все собранные данные в ходе небольшого расследования. Убрав с сайта объявление, работники областного хокимията поняли, что их намерение получить достоверную информацию о положении распределения продуктов питания, на которых установлена норма и зафиксирована цена, получило совсем другой оборот.
Поэтому ограничусь самыми необходимыми данными. Ежемесячно все махалли городов и районов должны получать муку производства Джамбайского мелкомбината, хлопковое масло и сахар по определенной норме. Норма устанавливается исходя из количества поступивших на базу продуктов. Так, в ноябре эта норма выглядела таким образом: мука – 1200 гр., масло – 300 гр. и сахар- 85 гр. на каждого члена семьи. Это – за месяц.
Из этих трех продуктов население с удовольствием покупает хлопковое масло, так как в открытой продаже оно стоит намного дороже. Так, масло в 5 литровой баклажке (4,2 кг) продается по 26 тыс. сумов, 1 кг которого обходится за 6200 сумов. Сахар дешевле покупать в магазинах. Кондитеры приобретают сахар мешками по 4000 сум за кило, а в розничной торговле стоит этот сладкий продукт 4500 сумов.
Что касается Джамбайской муки, то на нее в областном центре нет большого спроса. Из нее не получится знаменитая самаркандская лепешка, а также не сваришь качественные пельмени и манты. А вот в сельской местности покупают с удовольствием. Но, позвонив своим знакомым, проживающим в трех районах, выяснил, что не всегда до них доходит нормированная дешевая мука. Они покупают муку по 1500 сумов за кило.
Приведенные данные свидетельствуют о правильности беспокойства областного хокимията. Поместив объявление, хотели узнать всю правду о сложившемся положении по указанной проблеме. Жаль, что некоторые наши коллеги своим непродуманным действием нанесли урон благородному делу.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ