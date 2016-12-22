Гелиостанцию в Самаркандской области построит китайская компания
Крупнейшую фотоэлектрическую станцию в Центральной Азии мощностью 100 МВт будет строить китайская компания. Итоги тендера во вторник озвучило АО «Узбекэнерго».
«По решению Межведомственной тендерной комиссии победителем тендерных торгов генеральным подрядчиком по проектированию, строительству и эксплуатации солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области определена китайская компания «Zhuhai Singyes Green Building Technology Co., Ltd», - сообщили в АО «Узбекэнерго».
Напомним, строительство гелиостанции под Самаркандом инициировано Постановлением Президента от 04 июня 2014 года «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области». В октябре того же года «Узбекэнерго» объявило тендер на строительство "под ключ" на базе кристаллических фотоэлектрических элементов с фиксированным углом наклона панелей.
По предварительным данным, срок строительства гелиотсанции составит около двух лет. Консалтинговые услуги по реализации проекта будет оказывать консорциум немецких компаний GOPA International Energy Consultant, Suntrace GmbH и Renewables Academy AG. Первая в Центральной Азии фотоэлектростанция будет вырабатывать до 200 миллионов кВт.ч электроэнергии в год. Финансирование проекта общей стоимостью $275,8 млн будет осуществляться за счет кредитов Азиатского банка развития и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана — по $110 млн, а также средств "Узбекэнерго" — $55,8 млн.