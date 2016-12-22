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→ Гелиостанцию в Самаркандской области построит китайская компания
20-12-2016, 13:30 0 1011 Рейтинг0 Напечатать

Гелиостанцию в Самаркандской области построит китайская компания

Гелиостанцию в Самаркандской области построит китайская компания

Крупнейшую фотоэлектрическую станцию в Центральной Азии мощностью 100 МВт будет строить китайская компания. Итоги тендера во вторник озвучило АО «Узбекэнерго».

«По решению Межведомственной тендерной комиссии победителем тендерных торгов генеральным подрядчиком по проектированию, строительству и эксплуатации солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области определена китайская компания «Zhuhai Singyes Green Building Technology Co., Ltd», - сообщили в АО «Узбекэнерго».

Напомним, строительство гелиостанции под Самаркандом инициировано Постановлением Президента от 04 июня 2014 года «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области». В октябре того же года «Узбекэнерго» объявило тендер на строительство "под ключ" на базе кристаллических фотоэлектрических элементов с фиксированным углом наклона панелей.

По предварительным данным, срок строительства гелиотсанции составит около двух лет. Консалтинговые услуги по реализации проекта будет оказывать консорциум немецких компаний GOPA International Energy Consultant, Suntrace GmbH и Renewables Academy AG. Первая в Центральной Азии фотоэлектростанция будет вырабатывать до 200 миллионов кВт.ч электроэнергии в год. Финансирование проекта общей стоимостью $275,8 млн будет осуществляться за счет кредитов Азиатского банка развития и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана — по $110 млн, а также средств "Узбекэнерго" — $55,8 млн.
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