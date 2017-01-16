→ Боевика ИДТ из Гуантанамо отправили в ОАЭ

Боевика ИДТ из Гуантанамо отправили в ОАЭГражданина России Равиля Мингазова, бывшего боевика террористической группировки Исламское движение Туркестана (ИДТ), в четверг отправили из американской тюрьмы в Гуантанамо на Кубе в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне.
В Пентагоне уверяют, что Мингазов не желает возвращаться в Россию. Мингазов - последний из российских узников Гуантанамо для подозреваемых в терроризме.
Равиль Мингазов родился в 1967 году в Усть-Большерецке — селе недалеко от Охотского моря, в двухстах километрах от Петропавловска-Камчатского. Ребенком его родители перевезли в Набережные Челны, где он закончил школу и стал танцовщиком. Позже, увлекся исламом и попал под влияние проповедников ваххабитов. В феврале 2000 Мингазаон с женой и годовалым сыном с группой джихадистов вначале уезжает в Таджикистан и затем перебирается в Афганистан. В 2001 году он присоединился к ИДТ, базирующуюся в Северном Вазиристане.
Равиль Мингазов был захвачен в Пакистане в 2002 году.
Сам Мингазов признавался, что сражался на стороне Талибана, но настаивал, что не участвовал в боевых действиях против США.
Мингазов находился в американской тюрьме без суда и следствия в общей сложности более 14 лет. В июне прошлого года его личное дело было рассмотрено специальной межведомственной комиссией администрации США. В июле комиссия рекомендовала перевести Мингазова в другое место "при наличии целесообразных гарантий безопасности".
Спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Туда свозили подозреваемых со всего мира, их содержали там бессрочно и иногда без предъявления обвинений.
Агентство Reuters сообщило, что в предпоследний день работы администрация президента Барака Обамы перевела из Гуантанамо в другие страны еще четверых узников. Детали, например их национальности, не сообщались.
По подсчетам агентства, в Гуантанамо остается 41 заключенный. Президент Обама с ходе предвыборной кампании 2008 года обещал закрыть тюрьму, однако этого не случилось. Дональд Трамп, заявлял о намерении сохранить эту американскую тюрьму на Кубе.
В.МИХАЙЛОВ