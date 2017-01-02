Ветеран войны в Ираке устроил стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла
Стрелявший, на котором была одежда с символикой Star Wars, задержан полицией. Им оказался 26-летний Эстебан Сантьяго, бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Ираке. Он служил в Национальной гвардии Пуэрто-Рико и Аляски. В Форт-Лодердейл Сантьяго прибыл с Аляски.
В правоохранительных органах говорят, что у этого человека был в багаже незаряженный пистолет и боеприпасы, при проверке он представил разрешение на ношение оружия. После посадки и получения багажа он зашел в туалетную комнату, зарядил пистолет, вернулся к стойке выдачи багажа и открыл огонь по людям.
Мотивы преступления устанавливаются. На данном этапе следствие пришло к мнению, что Сантьяго действовал в одиночку.Сайт BBC приводит версию, появившуюся в американских СМИ, согласно которой Эстебан Сантьяго страдает психическим заболеванием. В частности, цитируются его слова о том, что правительство (США) контролировало его мозг и заставляло смотреть видео джихадистов.
Позднее специальный агент ФБР в Майами Джордж Пайро сказал, что Эстебан Сантьяго прилетел в Форт-Лодердейл с единственной целью - "совершить ужасное нападение".