СМИ ошиблись опознав в виновнике бойни в стамбульском ночном клубе гражданина Киргизии
На причастность к теракту в ночном клубе в Стамбуле проверяется 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Изображение паспорта, выданного на его имя, обнародовано в прессе и в соцсетях. Позже оказалось, что Яхья Машрапова задержали в аэропорту Стамбула при вылете в Бишкек. Я.Машрапов оказался лишь похож на террориста, которого сегодня разыскивает вся полиция Турции. После проверки пограничниками в аэропорту Ататюрка Я.Машрапов вылетел в Бишкек с задержкой на один час.
Судя по опубликованному ранее крупному изображению лица преступника, Машрапов действительно очень похож на него. Сообщается, что изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.
Как отмечает интернет-ресурс isis.liveuamap.com, источники в террористической организации ДАИШ подтвердили, что к теракту в Стамбуле причастен Машрапов. Террористы также отметили, что он уже якобы покинул территорию Турции.