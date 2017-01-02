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→ Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана. Фото
3-01-2017, 08:07 0 900 Рейтинг1 Напечатать

Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана. Фото

Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана. Фото
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию Турции. Согласно другой версии, появившейся в газете Haberturk и процитированной Hurriyet, террорист, примерно 25 лет, может быть из Синьцзяна - Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Турецкая полиция распространила фотографии не найденного пока исполнителя теракта в центре Стамбула, который расстрелял людей в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Следователи имеют также отпечатки его пальцев и считают, что теперь его поиски - вопрос времени.

Как отмечает агентство Anadolu, на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, отчетливо видны черты лица террориста.
Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана. Фото

Эксперт по борьбе с терроризмом Абдулла Агар сказал Hurriyet, что исполнитель выглядит как профессионал, прошедший военную подготовку и умеющий пользоваться оружием. "Он без колебаний стреляет в невинных людей. Он совершенно точно убийца и скорее всего стрелял в людей и прежде", - отметил Агар. По подсчетам полицейских, террорист сменил шесть обойм и выпустил более 180 пуль.

По имеющимся у полиции данным, расстрелявший 39 посетителей развлекательного заведения террорист являлся активным сторонником группировки ДАИШ.
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