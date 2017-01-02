Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана. Фото
Турецкая полиция распространила фотографии не найденного пока исполнителя теракта в центре Стамбула, который расстрелял людей в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Следователи имеют также отпечатки его пальцев и считают, что теперь его поиски - вопрос времени.
Как отмечает агентство Anadolu, на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, отчетливо видны черты лица террориста.
Эксперт по борьбе с терроризмом Абдулла Агар сказал Hurriyet, что исполнитель выглядит как профессионал, прошедший военную подготовку и умеющий пользоваться оружием. "Он без колебаний стреляет в невинных людей. Он совершенно точно убийца и скорее всего стрелял в людей и прежде", - отметил Агар. По подсчетам полицейских, террорист сменил шесть обойм и выпустил более 180 пуль.
По имеющимся у полиции данным, расстрелявший 39 посетителей развлекательного заведения террорист являлся активным сторонником группировки ДАИШ.