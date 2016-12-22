→ Математика террора

Математика террораBild.
"Как теракт в Ницце, так и вчерашний чудовищный теракт на берлинской Брайтшайдплац на первый взгляд похожи на действия террориста-любителя, с успехом осуществившего свои безумные планы. Никакой взрывчатки, никакого мощного взрыва, никакой "команды смерти", которая разгуливала бы по городу с "калашниковыми" наперевес", - продолжает автор Юлиан Райхельт.
"С точки зрения извращенной математики террора, использование грузовиков не является шагом назад по сравнению с использованием самолетов - как это было 11 сентября 2001 года в США. Напротив, мы имеем дело с последовательным и сверхэффективным развитием методов террористов", - замечает Райхельт.
11 сентября 2001 года погибли 2700 человек, "Аль-Каида" задействовала тогда 19 террористов. Другими словами, подсчитывает журналист, на каждого террориста пришлось по 142 жертвы. "Террорист, направивший около полугода назад в толпу людей грузовик в Ницце, убил 80 человек, берлинский преступник повинен в смерти 12 человек, 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Эти теракты прошли почти так же "успешно", как и те, что осуществила в 2001 году команда террористов под предводительством Мохаммеда Атты. Разница лишь в том, что исполнители терактов в начале нового тысячелетия готовились месяцами или даже годами, "Аль-Каида" выстроила целую структуру, позволявшую финансировать подготовку терактов, инвестировала гигантские суммы, готовя атаку на Всемирный торговый центр. Получается, если сравнивать затраты на те теракты с берлинским, последний оказывается более "успешным".
Концепция подобных акций становится для исламистов более привлекательной, поскольку "террористические группы минимизируют риски быть обнаруженными". "Теракт, подобный 11 сентября, сегодня, в век тотальной электронной слежки, было бы непросто скоординировать. Одиночки, напротив, практически не оставляют "коммуникационных следов". Даже если они выходят на контакт с единомышленниками или сетевыми структурами за границей, практически невозможно вычленить их коммуникацию из гигантского цифрового контента и распознать ее как представляющую опасность", - анализирует автор публикации.
"Вместе с этим, - продолжает он, - терактам больше не надо быть такими же масштабными, как 11 сентября 2001 года, поскольку ту роль, которую тогда играла CNN, сегодня взяли на себя социальные СМИ".
"11 сентября было первым терактом в мировой истории, который передавался телевидением в режиме реального времени, - событие должно было быть поистине огромного масштаба, чтобы его передавали онлайн, - поясняет комментатор. - Сегодня аналогичный результат достигается с меньшими затратами, поскольку каждый из нас имеет смартфон, другими словами, носит телевидение, работающее онлайн, у себя в кармане. (...) Исламистской идеологии больше нет нужды задействовать неимоверные ресурсы, чтобы весь мир ужаснулся, узнав о теракте".
"Даже при том, что теракты в Ницце или Берлине на фоне событий 11 сентября выглядят как действия непрофессионалов, они следуют одной и той же концепции распространения волны шока посредством глобальных СМИ и становятся более эффективными и доступными - и прежде всего их легче повторить. В соответствии с этой математикой террора теракты превратились из сверхзатратных исключительных акций в будни сегодняшней Европы", - подводит итог журналист.