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→ Иркутский Минздрав сообщил о 52 умерших из-за отравления "Боярышником"
20-12-2016, 12:18 0 440 Рейтинг0 Напечатать

Иркутский Минздрав сообщил о 52 умерших из-за отравления "Боярышником"

Иркутский Минздрав сообщил о 52 умерших из-за отравления "Боярышником"
Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко сообщил, что жертвами отравления суррогатным средством "Боярышник" в Иркутске стали 52 человека, пишет РИА Новости. Министр добавил, что больницах находятся 28 пострадавших, состояние 13 из них крайне тяжелое, надежды на то, что они выживут, практически нет.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что от отравления суррогатом умерли 53 человека и 77 пострадали. Источник в Минздраве заявил, что количество погибших достигло 54 человек. По словам врачей, большинство пострадавших поступило в больницы в состоянии комы. С момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до 24 часов, в зависимости от количества выпитой жидкости и индивидуальных особенностей организма.
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