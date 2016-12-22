Иркутский Минздрав сообщил о 52 умерших из-за отравления "Боярышником"
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что от отравления суррогатом умерли 53 человека и 77 пострадали. Источник в Минздраве заявил, что количество погибших достигло 54 человек. По словам врачей, большинство пострадавших поступило в больницы в состоянии комы. С момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до 24 часов, в зависимости от количества выпитой жидкости и индивидуальных особенностей организма.