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→ Янги Boeing 787-8 dreamliner самолётлари бўйича шартнома имзоланди
12-01-2017 11:05 0 57 Рейтинг1 Чоп этиш

Янги Boeing 787-8 dreamliner самолётлари бўйича шартнома имзоланди

Янги Boeing 787-8 dreamliner самолётлари бўйича шартнома имзоланди

“Ўзбекистон ҳаво йўллари” Миллий авиакомпанияси янги Boeing 787-8 Dreamliner самолётларини сотиб олиш бўйича шартномани имзолади. Бу ҳақда "Ўзбекистон ҳаво йўллари" МАК ахборот хизмати хабар берди.

МАК авиапаркини модернизация ва унификация қилиш дастури доирасида «Boeing» корпорацияси билан яна тўртта Boeing 787-8 Dreamliner янги авлод самолётларини етказиб бериш бўйича шартнома имзоланди. Янги Boeing 787-8 Dreamliner самолётлари 2019-2020 йилларда етказиб берилиши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Миллий авиакомпанияси иккита Boeing 787-8 Dreamliner самолётини Европа ва Осиё йўналишларида эксплуатация қилмоқда. Йўловчилар Дубай, Дели, Истамбул, Тел-Авив, Алмати, Москва, Рига йўналишларида орзу лайнерининг қулайлиги ва юқори сервис даражасини ҳис этишга улгуришди. Тез орада миллий авиаташувчи Boeing 787-8 Dreamliner самолётларида оралиқларда қўнмасдан узоқ масофаларга тўғридан-тўғри қатновларни ҳам бажара бошлайди.
telegraf.uz
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