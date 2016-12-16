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→ Мираброр Усмонов Миллий олимпия қўмитаси президенти лавозимини тарк этди
06-01-2017 14:03 0 541 Рейтинг1 Чоп этиш

Мираброр Усмонов Миллий олимпия қўмитаси президенти лавозимини тарк этди

Мираброр Усмонов Миллий олимпия қўмитаси президенти лавозимини тарк этди

Мираброр Усмонов эндиликда Ўзбекистон футбол федерацияси президенти лавозимидаги фаолиятини давом эттиради.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси президенти лавозимида фаолият юритиб келаётган Мираброр Усмонов вазифасидан озод этилди. Унинг ўрнини “Ўзбекнефтгаз” холдинг компанияси бошқарув раиси сифатида ишлаб келаётган Алишер Саидаббосович Султонов эгаллади. Бу ҳақдаги маълумотлар Миллий олимпия қўмитасининг сайтида чоп этилди.

Хабарларга қараганда, Мираброр Усмонов эндиликда Ўзбекистон футбол федерацияси президенти лавозимидаги фаолиятини давом эттиради.

1967 йилда таваллуд топган Алишер Саидаббосович Султонов эса бир вақтнинг ўзида “Ўзбекнефтгаз” холдинг компанияси бошқарув раиси сифатида ҳам иш олиб боради.
Мираброр Усмонов Миллий олимпия қўмитаси президенти лавозимини тарк этди

Маълумот ўрнида, 2013 йилдан буён “Ўзбекнефтгаз” холдинг компаниясида ишлаб келаётган Алишер Султонов 2013 йилнинг декабрида Қаршининг “Насаф” жамоасига директор бўлган эди.
qalampir.uz
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