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→ Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни 2017 йил кириб келиши муносабати билан табриклади
31-12-2016 08:08 0 80 Рейтинг1 Чоп этиш

Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни 2017 йил кириб келиши муносабати билан табриклади

Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни 2017 йил кириб келиши муносабати билан табриклади

Янги – 2017 йил кириб келиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев номига хорижий давлатлар ва ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар, компаниялар раҳбарлари ва жамоат арбобларидан Президентимиз ва Ўзбекистон халқига тинчлик-осойишталик, сиҳат-саломатлик, бахт-саодат ва муваффақиятлар изҳор этилган самимий қутловлар келмоқда.

Қуйидагилар ўз табрикларини йўллаган:

Россия Федерацияси Президенти – Владимир Путин

Россия Федерацияси Ҳукумати Раиси – Дмитрий Медведев

Қозоғистон Республикаси Президенти – Нурсултон Назарбоев

Туркманистон Президенти – Гурбангули Бердимуҳамедов

Қирғизистон Республикаси Президенти – Алмазбек Атамбоев

Тожикистон Республикаси Президенти – Имомали Раҳмон

Беларусь Республикаси Президенти – Александр Лукашенко

Арманистон Республикаси Президенти – Серж Саргсян

Афғонистон Ислом Республикаси Президенти – Ашраф Ғани

Испания Қироли – Фелипе VI

Германия Федератив Республикаси Федерал Президенти – Йоахим Гаук

Буюк Британия Бош вазири – Тереза Мэй

Польша Республикаси Президенти – Анджей Дуда

Исландия Президенти – Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон

Кувайт Давлати Амири – Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Жобир ас-Сабоҳ

Мўғулистон Президенти – Цахиагийн Элбэгдорж

Янги Зеландия Генерал губернатори – Пэтси Редди

МДҲ Ижроия қўмитаси раиси – Ижрочи котиби – Сергей Лебедев

Халқаро олимпия қўмитаси президенти – Томас Бах

«Лотте групп» компанияси президенти – Шин Донг Бин

Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети ректори – Виктор Гришин

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Ўзбекистондаги доимий вакили – Стефан Приснер

Қутловлар келиши давом этмоқда.
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