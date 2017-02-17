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Каждая столичная поликлиника получит по четыре автомобиля "Дамас"

Каждая столичная поликлиника получит по четыре автомобиля "Дамас"

Каждая семейная поликлиника будет иметь в своем распоряжении четыре автомобиля "Дамас". Об этом в пятницу в рамках брифинга в столичном хокимияте корреспонденту NUZ.UZ сообщила заместитель начальника районного медицинского объединения Яшнабадского района Галина Дурманова.

Как пояснила специалист, в Яшнабадском районе имеется четыре семейные и одна центральная поликлиники. Каждое из этих медицинских учреждений получит от городского хокимията по четыре специализированных автомобиля марки "Дамас". По две машины на поликлинику будет выделено в ближайшие месяцы, остальные две - до конца года.

"Выделение спецавтомобилей значительно улучшит оказание медицинской помощи населению на дому, а также оказание экстренной помощи во время рабочего дня", - пояснила Дурманова.

Кроме того, создание собственного автопарка при поликлиниках разгрузит поток вызовов на подстанции скорой медицинской помощи.

фото: NUZ.UZ
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