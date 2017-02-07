→ В Узбекистане утвержден перечень импортных лекарств по фиксированным ценам

В Узбекистане утвержден перечень импортных лекарств по фиксированным ценамВ соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2016 года «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», в целях дальнейшего улучшения обеспечения населения и медицинских учреждений востребованными и доступными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, Республиканской комиссией принято решение утвердить предельные фиксированные контрактные, оптовые и розничные цены, а также объемы поставок на импортируемые лекарственные средства и изделий медицинского назначения, включенные в Перечень.
Со списком лекарств, включающим 227 импортируемых лекарственных препаратов, можно ознакомиться на сайте Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
Как NUZ.UZ сообщал ранее, подобный перечень был утвержден и для социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, произведенных в Узбекистане.