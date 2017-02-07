→ Восемь детей из малообеспеченных семей отправились на лечение в Германию

Восемь детей из малообеспеченных семей отправились на лечение в ГерманиюПо инициативе международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" восемь больных детей из малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите семей из Узбекистана отправлены в Германию на лечение.
Как сообщает Уза, Фонд совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, международной организацией “Friedensdorf International” (Германия) с 2002 года реализует такую медико-социальную акцию.
За истекший период в рамках этого проекта более 300 юных узбекистанцев с врожденными и приобретенными болезнями оздоровлены в современных клиниках за рубежом. В медицинских учреждениях нашей столицы около 400 больным детям оказана медицинская помощь на основе современных стандартов.